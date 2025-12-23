Danny Ramos, doble de acción de Hollywood: “Es un tema tabú, pero en España por este trabajo se cobra 550 o 600 euros al día, pero no podía vivir de eso y tenía que trabajar de más cosas”

A lo largo de nuestra vida, todos presentamos distintas expectativas personales, laborales y de otra índole. Por eso, cuando vemos que no se colman, podemos llegar a frustrarnos y sentir que nuestra autoestima se va minando poco a poco. Por eso mismo, como destacan los psicólogos, es muy importante ir ajustando esas expectativas a la realidad.

Y es que, aunque a lo largo de nuestro crecimiento, hemos ido pensando que podríamos ser todo lo que quisiéramos, la vida no siempre sale de la forma en la que queremos. Y, muchas veces también, eso que soñábamos era bastante inalcanzable.

Por ejemplo, seguro que cuando eras pequeño, pensabas que podrías tener el trabajo más increíble del mundo y eso está muy lejos de la realidad. Ser astronauta, el médico más importante del mundo o incluso un superhéroe era algo que podía cruzarse por nuestra mente pero que, en realidad, están lejos del alcance de casi todos.

Sin embargo, sí que hay algunos trabajos que, aunque han sido bastante inalcanzables, sí que se pueden llegar a realizar. Y si no, que se lo digan a Danny Ramos, un joven canario que ha conseguido ser doble de acción en películas de Marvel.

Un trabajo mejor pagado en Estados Unidos

¿Has visto alguna vez 'Misión Imposible' o 'Titanic'? Igual te parece que ambas películas no tienen tantas cosas en común más allá de ser súper producciones de Hollywood, pero, igual que otros tantos filmes, hay algo que es fundamental: los dobles de acción.

Actores que se dejan la piel, literalmente, en hacer maniobras imposibles para la pantalla, fingiendo que se trata del actor principal de una película. Maniobras como saltos mortales o saltar desde un avión y que para gente que no está entrenada pueden ser mortales. Por eso, un trabajo por el que debe pagarse bien.

Danny Ramos es un joven canario que siendo especialista ha conseguido entrar directamente en Hollywood. Ha participado en distintas películas de Marvel y, poco a poco, se ha hecho un nombre en una industria tan complicada.

Acaba de estar en el podcast de Judith Tiral y, en él, explicaba cómo fue penetrando en esta industria. “Un amigo de la isla me recomendó porque se enteró que querían un especialista de cine” contaba sobre uno de sus proyectos en Londres.

Además, dice que en España se paga peor este trabajo que requiere de tantas horas y esfuerzo físico. “Me pagan más que a un extra” contaba. Dice que, como extra, en España se paga unos 50 euros al día y un bocadillo, mientras que en Reino Unido, por ejemplo, se cobra 250 euros el día.

“En España se suele cobrar de 550 a 600 euros al día como especialista, pero tienes el hándicap que puede que trabajes en un rodaje de una semana y luego no tengas más” decía. Por eso él, contaba, tuvo que tener más trabajos. “Estudiaba, daba clases de gimnasia como profesor, hacía shows en hoteles, en lo que me llamaran” decía.

Jubilarse anticipadamente, ¿sí o no?

Hay muchos que, por motivos obvios, no quieren jubilarse a la edad que les toca, teniendo en cuenta que cada vez esta edad se retrasa más. Por eso mismo, deciden hacerlo anticipadamente, aunque eso conlleve una contraprestación.

Es lo que le ha pasado a Cándida Jiménez, una pensionista que es miembro de la ASJUBI40 (Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados) que pretenden arrojar luz sobre este problema: jubilarse y que les penalicen.

Y es que, como reclaman, si han cotizado más de 40 años en la Seguridad Social, deberían cobrar el 100% de la pensión aunque se jubilen antes de la edad. Ella así lo reclamaba a través de las redes sociales, pues dice vivir una “ condena perpetua”.

“Me jubilé con 63 años de forma voluntaria por temas de salud tras 44 años y medio cotizados. Me penalizaron con un 13%” decía esta jubilada.

Sea como sea, reclama que ese recorte no fue hasta la edad de jubilación ordinaria, sino que ya se ha aplicado de por vida. “Es de por vida, una cadena perpetua. Las clases pasivas pueden hacerlo a los 60 y solo 35 cotizados. Esto es una injusticia” decía esta jubilada.

Así, reclamaba esto al Gobierno, y pide que pongan soluciones para evitar lo que consideran una “injusticia descomunal”.