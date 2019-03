Un curso gratuito enseña a los motoristas veteranos a no confiarse

TRÁFICO MOTOCICLETAS

Un curso gratuito enseña este fin de semana técnicas a los motoristas veteranos para no confiarse en la carretera. Y lo hace "in situ" en uno de los puertos más populares de los amantes de los vehículos de dos ruedas, el de la Cruz Verde de Madrid.,Es una iniciativa de Anesdor, asociación del sector de las motocicletas que anima así a los motoristas a mejorar su conducción para evitar la gran parte de los accidentes en carretera, que tienen como protagonistas no a los cond