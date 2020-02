La cúpula de VOX abandona la protesta agrícola tras desatar controversia

La cúpula de VOX, liderada por Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles la protesta que los agricultores de Madrid han celebrado frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) tras la controversia que ha desatado su presencia apoyada por unos y rechazada por otros.

Junto a Abascal, ha acudido el portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, quienes han permanecido durante una parte de la concentración en un segundo plano, tras los líderes regionales de las organizaciones agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA).

Su llegada ha alterado la acción de protesta, llamando la atención de los numerosos medios de comunicación congregados (algunos de ellos internacionales), pero finalmente los convocantes han podido leer el manifiesto.

Tras esa lectura, la atención ha vuelto sobre Abascal y sus compañeros que intentaban hablar con algunos de los asistentes y con los medios de comunicación con dificultad por el ruido de algunas trompetas con las que algunos de los manifestantes intentaban impedirlo.

Frente a aquellos que no veían oportuna su asistencia -"no es el momento ni la forma" e incluso les invitaban a abandonar-, había otros manifestantes sí estimaban lícita su presencia porque "al menos vienen, no como otros".

En un momento dado, Abascal ha explicado a los convocantes que VOX "sólo" acudía "de corazón" para brindarles su apoyo en el Parlamento, a lo que éstos le han agradecido el gesto pero le han recordado que la manifestación no era política.

Finalmente, se han marchado antes de que concluyera la protesta, admitiendo que "hay personas que están contentas de que vengamos, otras que no. Esto es la actividad política, pero no hemos venido a hablar sino a escuchar".