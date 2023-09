Cuatro de cada diez trabajadores necesitarán volver a formarse ante el auge de la IA

El 40% de la mano de obra a nivel mundial necesitará volver a formarse ante la implementación de la automatización de la Inteligencia Artificial, según revela un estudio global del IBM (Institute for Business Value). Concretamente, 1.400 millones de los 3.400 millones de trabajadores que componen la mano de obra mundial. Esto no significa que se sustituya a los trabajadores por las tecnología, sino que se va a cambiar la composición del mercado laboral.

La Inteligencia Artificial va a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, pero también va a desplazar algunos ya existentes. “Por eso será necesario que los trabajadores adquieran nuevas conocimientos y que se reciclen. Porque sino una parte de la sociedad va a quedarse fuera del mercado laboral, vulnerables y sobreviviendo a base de ayudas estatales”, explica Javier Casares, Catedrático de Economía de la Universidad Complutense.

Pero estos avances tecnológicos no van a afectar por igual a todos los sectores del mercado laboral. La mitad de los empleos que tienen que ver con la administración podrán desaparecer en las próximas décadas. También el de la agricultura, la minería y la industria. Los sectores que mejor aguantarán son el tercer y cuarto sector, que básicamente tienen que ver con las ONGs, el cuidado de personas mayores, la consultoría, la investigación, la economía circular o el reciclaje. Es decir, todo lo que tenga que ver con el trabajo físico.

Además se va a producir una polarización en el mercado laboral. “Por un lado nos vamos a encontrar con empleos de alto nivel, de buenas cualificaciones y bien remunerados. Y por otro lado va a haber trabajos temporales, de baja calidad y precarios”, explica el Catedrático de la Complutense.

¿Cómo nos podemos preparar ante este reto?

Va a ser necesario identificar esos sectores más vulnerables y formarles para que puedan enfrentarse a esa nueva realidad. Es clave, que el hombre siga dominando a la máquina y que las empresas tengan claro que por muchos beneficios que se puedan tener, sustituir todo el capital humano por esa tecnología sin ese control humano los riesgos son grandes. Se trata de regular y encontrar un equilibrio porque sin duda, la Inteligencia Artificial también traerá beneficios como una mayor productividad y el desarrollo de nuevas actividades en campos de vital importancia.