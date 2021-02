El PP critica el "veto" del Gobierno al turismo con el rechazo a la PNL para salvar agencias de viajes

El diputado nacional por el PP de Málaga, Mario Cortés, ha criticado este miércoles que el Gobierno central "ha coronado a España como el país que menos medidas ha impulsado para ayudar al turismo frente a la crisis derivada de la pandemia", alertando de que "este veto lastrará durante años a un sector que nos había hecho líderes en Europa y en el mundo".

El dirigente 'popular' ha lamentado que "ni los grupos que sostienen al Gobierno ni sus socios hayan apoyado la iniciativa del PP para rescatar a las agencias de viaje, un sector fundamental para fortalecer el destino a nivel internacional, así como para promocionar la llegada de visitantes nacionales".

De este modo, ha criticado al Ejecutivo por tumbar la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los 'populares' en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, "un ambicioso plan compuesto por 24 medida para ayudar al subsector de las agencias de viaje, lo que contribuiría a la recuperación del resto de la cadena de valor turística", ha explicado.

El diputado malagueño ha incidido en que "el sector se encuentra al límite de su resistencia mientras el Gobierno mira hacia otro lado y lo boicotea constantemente con sus declaraciones: las que hace Sánchez al descartar la entrada de turistas este año, lo que ha derivado en que el territorio británico aconseje no visitarnos este verano; sin olvidar el ataque directo del ministro Garzón al sector", ha recordado Cortés, quien ha tachado de "insólita esta política del no por el no de PSOE y Podemos".

"Ya no valen paños calientes y desde el PP volvemos a exigir una actuación clara y contundente en apoyo al sector turístico", ha argumentado, lamentando que "el Gobierno haya tumbado todas y cada una de las iniciativas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso para favorecer al sector".

En este punto, Cortés ha advertido de que "esta desidia ha derivado ya en la pérdida de más de 400.000 empleos", apuntando que "en 2019, el 40% de los turistas que visitaron España lo hizo a través de agencias pequeñas, medianas, grandes y touroperadores".

Por último, el dirigente popular ha reclamado al Gobierno que "rectifique su postura y tienda la mano a un sector del que viven en la provincia más de 117.000 familias", abundando en que "además de impulsar ayudas y planes específicos, es fundamental que se les reconozca el valor que aportan", ha concluido.