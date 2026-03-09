Cristina Santiago, experta en incapacidades: "A los 545 días de baja médica, cambia el pagador, es decir, la empresa deja de cotizar por ti"

Llegar a los 545 días de baja médica puede generar una gran confusión e incertidumbre entre los trabajadores. Para arrojar luz sobre este momento clave, la experta en incapacidades laborales, Cristina Santiago, ha detallado en un vídeo de su cuenta de TikTok, @bycristinasantiago, qué es lo que cambia exactamente al alcanzar el año y medio de incapacidad temporal. La principal consecuencia es que "a los 545 días de baja médica, cambia el pagador, es decir, la empresa deja de cotizar por ti", como afirma en la publicación.

El fin de la cotización por parte de la empresa

El primer cambio fundamental al cumplir los 18 meses de baja es que "la empresa va a dejar de cotizar por ti", explica Santiago. En ese momento, "se va a suspender el contrato hasta que se arregle tu situación". Esto no implica un despido, sino una pausa en la relación laboral mientras el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la mutua colaboradora evalúa el estado del trabajador.

EUROPA PRESS Una trabajadora en una oficina de empleo de la Seguridad Social

Otra duda frecuente es si la empresa debe entregar un finiquito. La experta aclara que, en este punto, la compañía solo estaría obligada a abonar conceptos pendientes como "las vacaciones pendientes o la parte proporcional de las pagas extras". Sin embargo, no todas las empresas lo gestionan de esta manera en la práctica.

Yo soy partidaria de que no me paguen las vacaciones porque así tengo un as bajo la manga en caso de que me den el alta"

De hecho, Santiago ofrece una recomendación estratégica personal: "Yo soy partidaria de que no me paguen las vacaciones porque así tengo un as bajo la manga en caso de que me den el alta". Según ella, conservar esos días no disfrutados permite tener una baza para "llegar a un acuerdo con tu empresa" y poder usarlos si finalmente se reincorpora a su puesto.

¿Cómo gestionar el pago directo?

Una vez que la empresa deja de abonar la prestación, el trabajador debe gestionar el pago directo. El procedimiento depende de quién cubra la contingencia. Si es una mutua colaboradora con la Seguridad Social, "tenemos que solicitar el pago cuando cumplamos los 18 meses, no antes". Si la empresa no tiene mutua, la solicitud se dirige directamente al INSS en la misma fecha. Este trámite es fundamental para saber cuánto se va a cobrar con una incapacidad permanente.

Gemini Una persona está de baja laboral en su casa mientras revisa un papel en el que viene indicada su nómina de la empresa

El plazo de 135 días y el silencio administrativo

Santiago también desmiente uno de los mayores temores: que el INSS dé el alta automáticamente si no responde en un plazo determinado. "Los 135 días es una vez que te han valorado, tienen 135 días para contestarte", señala. Si no lo hacen, se produce un silencio administrativo que tiene efectos "de cara a una demanda", pero no implica el fin de la baja. Es importante recordar, como señalan otros expertos, que aunque el tribunal médico tarde en llamar, no es por olvido sino por retraso administrativo.

Tú mientras no te den una resolución, sigues en la misma situación, es decir, de baja"

La experta concluye con un mensaje tranquilizador para quienes se encuentran en esta situación de incertidumbre. La clave, insiste, es que la situación no cambia hasta que haya una comunicación oficial: "Tú mientras no te den una resolución, sigues en la misma situación, es decir, de baja".