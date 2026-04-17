Cristian: "Me vuelvo a España, tras cuatro meses viviendo en Suiza y con trabajo, no estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida así"

Un joven español, conocido como Cristian en su cuenta de TikTok @cremprendiendo, ha anunciado su decisión de regresar a España después de pasar cuatro meses viviendo en Suiza. A pesar de haber encontrado trabajo y un entorno favorable, ha decidido que la experiencia no cumple con sus expectativas personales. Su testimonio, compartido en un vídeo de TikTok, se ha viralizado al poner sobre la mesa el debate entre la estabilidad económica y la felicidad personal.

No estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida viviendo en un país y en un entorno que realmente no me gusta"

En su vídeo, Cristian explica que su decisión no se debe a una mala experiencia, sino a una profunda reflexión personal. "No culpo al país ni culpo a las personas que he conocido aquí, porque la verdad que son personas de 10 y me han ayudado en todo lo que han podido, pero aún así me he dado cuenta de que yo realmente no estoy siendo feliz aquí", confiesa. Su principal argumento es contundente: "He decidido que no estoy dispuesto a pasar los mejores años de mi vida viviendo en un país y en un entorno que realmente no me gusta".

Alamy Stock Photo Personas caminando por la calle Zúrich

La felicidad por encima del dinero

A diferencia de muchos jóvenes que emigran por necesidad, Cristian asegura que su situación económica en España ya era buena. "Ahorrar más dinero al final del mes es que no me merece la pena porque aún así, gracias a Dios, a mí económicamente me iba superb en España", afirma. Esta perspectiva choca con la idea generalizada del alto poder adquisitivo en Suiza, que atrae a miles de extranjeros cada año.

Ahorrar más dinero al final del mes es que no me merece la pena"

El caso de Cristian no es aislado y refleja una realidad compleja para los emigrantes españoles. Aunque los salarios y las condiciones laborales en países como Suiza son un gran atractivo, la adaptación cultural y la distancia con los seres queridos son factores determinantes. Otros, como Pablo, que vive en una autocaravana para ahorrar, muestran las diferentes estrategias que adoptan los españoles para hacer frente al alto coste de vida del país helvético.

Alamy Stock Photo Personas caminan por la calle Rennweg, en Zúrich

La promesa de ganar más en España

El joven concluye su vídeo con una promesa a sus seguidores. Anuncia que sus próximos contenidos se centrarán en demostrar cómo es posible prosperar económicamente en su país de origen. "Mis siguientes vídeos se va a tratar sobre ello, sobre cómo hago más dinero viviendo en España con 18 años sin estudios que viviendo y trabajando en Suiza", asegura, generando una gran expectación sobre sus futuros consejos para emprendedores.