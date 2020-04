Coronavirus.-El Govern insiste en que una Cataluña independiente gestionaría "mejor" la crisis

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defendido que una Cataluña independiente gestionaría "diferente y mejor" la crisis del coronavirus y que la centralización del Gobierno ha sido poco eficiente, de lo que ha dicho que hay pruebas cada día.

Lo ha sostenido en una comparecencia este lunes por vía telemática en el Parlament para responder sobre la gestión de la emergencia provocada por el Covid-19 al ser preguntado por el diputado David Cid (Comunes) por las declaraciones de la portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Meritxell Budó, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell.

"Creo que no les descubriré que yo soy independentista. Por lo tanto, en este sentido, defiendo que un Estado independiente gestionaría mejor esta crisis, en todos los sentidos. Creo que con esto lo digo todo y no me he escondido nunca", ha remarcado.

Ante las críticas de grupos de la oposición como Cs, PSC, Comunes y PP, Puigneró ha reiterado su posicionamiento en una segunda respuesta, pero se ha desmarcado de las declaraciones de Budó y Canadell por las que le han preguntado: "No tiene nada que ver con las palabras que ustedes me han querido poner en mi boca respecto a determinadas declaraciones que se hicieron".

"De la misma manera que el señor Pablo Casado del PP está diciendo que ellos o un Gobierno del PP habría gestionado mejor esta crisis, yo tengo el mismo derecho a decir políticamente que un Gobierno de un Estado independiente seguramente habría gestionado mejor esta crisis", ha expuesto.

Puigneró ha indicado que le "avalan las cifras y los ejemplos" de diferentes países europeos y ha pedido fijarse en cómo están afrontando la crisis Estados centralizados y grandes frente a descentralizados y pequeños, apostando por la gestión del segundo grupo.

"Sus cifras y como están gestionando ellos la crisis les está dando mejores resultados que los que le está dando al Estado español", ha recalcado.