Coronavirus.- El Gobierno catalán suspende la ejecución de contratos de obras de la Generalitat

No responde sobre si se plantean desobedecer al Gobierno central y le pide revertir la "recentralización" de competencias y colaborar

El Gobierno catalán ha suspendido este viernes la ejecución de contratos de obras de la administración de la Generalitat y de su sector público durante la vigencia del estado de alarma por el coronavirus, ha anunciado la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras un Consell Executiu extraordinario.

En rueda de prensa telemática, Budó ha destacado que la Generalitat se hará cargo de los gastos --como los generados por puestos de trabajo, alquiler de maquinaria, fianzas y seguros--, y ha detallado que había 37 obras de la Generalitat en marcha antes del estado de alarma: 17 se paralizaron voluntariamente, y ahora podrán detener el resto, que seguía funcionando.

Budó, que no ha detallado el coste que representará esta medida para la Generalitat, ha dicho a preguntas de los medios que el Govern decretó la paralización de obras públicas pero que, después, el Gobierno central promovió un Real Decreto que preveía que se podían suspender si la empresa privada optaba por hacerlo: "El Real Decreto del Estado hizo recular lo que habíamos decretado".

Ahora, el Govern ha adaptado la normativa para poder suspender obras públicas "estén o no de acuerdo los contratistas", si no son contratos de emergencia, básicos o estratégicos, ha añadido Budó, que ha reprochado al Gobierno municipal de Ada Colau que criticara que no paralizara obras mientras pedían el confinamiento total, cuando fue esta decisión del Gobierno central la que se lo impidió, según ella.

Preguntada por si el Govern se plantea desobedecer indicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, Budó ha replicado que la Generalitat defiende la colaboración y la cooperación entre ejecutivos para buscar la mejor respuesta para la ciudadanía --que el Govern cree que debería pasar por el confinamiento total de la población--.

"Porque queremos trabajar desde la colaboración y la cooperación, pedimos al Gobierno del Estado español que revierta la decisión que tomó de recentralizar competencias" para gestionar la crisis por el coronavirus y las medidas para tratar de contener su contagio.

ACUERDOS DEL GOVERN

Budó ha destacado que el Govern ha acordado también recuperar y pagar el complemento de productividad al personal sanitario en abril: la medida ya estaba incluida en los Presupuestos catalanes para 2020 que impulsa el Govern, pero no se han aprobado --se preveían votar en el Parlament pero el pleno se suspendió por el coronavirus--.

También ha aprobado regular la suspensión de las asambleas generales de entidades deportivas; soluciones para el ámbito de sociedades cooperativas y juntas de propietarios --como ampliación de plazos y la aceptación de reuniones por teleconferencia--, y extender los efectos de fuerza mayor a eventos culturales previstos tras el estado de alarma pero cuya preparación requiera trabajos durante éste, algo que dependerá de la Conselleria de Cultura.