Cook: Si no protegemos datos crearemos una sociedad donde no querremos vivir

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, cree que poder construir "un perfil exhaustivo" sobre un usuario en la red a través de las distintas aplicaciones y los servicios que usa infringe "los derechos humanos" y por eso apela a los usuarios a que tomen un "papel activo" en proteger sus datos.

"(Si no lo hacemos) un día nos despertaremos en una sociedad en la que no querremos vivir", ha aseverado hoy Cook en su primer primera visita a España como primer ejecutivo, en la que ha mantenido un encuentro reducido con medios en la tienda insignia de la compañía en la Puerta del Sol de Madrid.

El directivo estadounidense ha puntualizado que el problema no son los anuncios digitales, sino la capacidad para hacer un perfil "exhaustivo" de un consumidor en la red combinando distintas fuentes.

Antes de España, el primer ejecutivo e Apple visitó Bruselas, donde valoró positivamente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigor en mayo y que otorga todo el control al usuario, aunque cree que hay que ir más lejos.

"La RGPD es un gran punto de partida (...) para el resto del mundo, pero tenemos que ir mas lejos", ha añadido. Si no se actúa pronto, a su juicio, "el problema se hará cada vez más grande".

"Nos tenemos que preguntar en qué tipo de mundo queremos vivir, y hacer lo necesario para llegar a esa visión", ha añadido.

Por eso Cook ha aconsejado a los usuarios que ejerzan "un papel activo", se familiaricen con las políticas de privacidad de los servicios que usan y, si no se encuentran "cómodos", elijan otros.

"Muchos de nosotros como ciudadanos no estamos cómodos en donde nos encontramos ahora, y esa incomodidad solo crecerá si no actuamos", ha subrayado.

Las consecuencias de seguir por este camino es una situación que "desafortunadamente" se puede ya ver en algunos países y, si no se pone freno, "puede ir a peor".

Cook cree que muchas compañías se escudan en "largos" documentos de política de gestión de datos redactados en lenguaje técnico que muchos usuarios aceptan sin leer; por eso, recomienda buscar compañías que "sean claras".

Respecto a la controversia sobre el espionaje de servidores de la compañía ubicados en China, Cook ha explicado que existe una razón técnica para ubicar servidores en el país asiático y es que hay una distancia "límite" a la que pueden estar éstos de los clientes a los que dan servicio y el país asiático es un mercado "muy grande".

El sistema de encriptación con el que funciona es "igual que en cualquier otro país", ha aclarado.

"Si alguien viene con un teléfono y me dice, 'Desbloquéalo', le voy a responder que no puedo, independientemente del país en el que se encuentre (...) Las únicas personas que tienen tus mensajes eres tú y a quien se lo has enviado;, el proceso está encriptado de principio a fin en todos los países del mundo", ha advertido.