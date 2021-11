Consultoras inmobiliarias creen regulación del alquiler bajará 30 % la oferta

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) cree que la regulación de los alquileres prevista en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda retraerá la oferta un 30 %, como asegura que ha ocurrido en Berlín, París y Barcelona.

Como interlocutora de las siete grandes consultoras del mercado español -BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE España, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills Aguirre Newman-, esta asociación ha reivindicado este martes su voz en la tramitación del anteproyecto, aprobado el pasado martes en primera lectura por el Consejo de Ministros.

Según su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, para ayudar al mercado del alquiler la solución viene por incrementar la oferta, no solo de vivienda social, sino también de vivienda libre con precios modulados por la oferta y la demanda.

Por un lado, como el 85 % del parque de vivienda en España está en manos de particulares, ACI señala que hay que establecer medidas que les den garantía, seguridad jurídica y certidumbre para que se decidan a arrendar y no dejarlas desocupadas, lo que llevaría implícito un crecimiento del número de viviendas disponibles.

Por otro, al tener las comunidades autónomas la potestad de decidir si aplican o no el mecanismo para limitar las rentas, según el planteamiento de la ley de vivienda, la asociación teme que esto pueda llevar a los inversores en proyectos Build to rent (BTR, construir para alquilar) a no invertir en regiones con precios intervenidos.

"Precisamente la definición de zonas urbanísticas de BTR es estratégico y determinante como una de las soluciones al mercado del alquiler, al suponer un incremento de la oferta que puede redundar en rentas más asequibles", argumenta en un comunicado.

Para las consultoras asociadas, fomentar la colaboración público-privada en el diseño e implementación de políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler es una prioridad, así como la reducción de la burocracia y de plazos administrativos y la agilización de trámites que dificultan la actividad urbanística.

De cara a dinamizar el mercado inmobiliario y liderar el retorno a la actividad económica en España, la asociación valora el lanzamiento del programa de ayuda a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social en edificios energéticamente eficientes y la rehabilitación de viviendas, que acaba de aprobar el Gobierno.