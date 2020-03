Consejos para que guardes correctamente tu nórdico cada año

Ahora que se está acercando poco a poco el buen tiempo, deberías empezarte a plantear cómo guardar de forma adecuada tu nórdico. Por regla general y como sabrás, suele ser una labor bastante ardua y complicada por su gran tamaño. Además, suelen tener un color bastante difícil: el blanco. Todo suelen ser problemas...parece que va a durante “dos días” el nórdico, pero no tiene por qué ser así. Atento a los consejos que te damos desde COPE.es para mantener el máximo tiempo posible tu nórdico para abrigarte del frío durante los días más duros del invierno.

Antes de guardarlo, lávalo

El relleno nórdico debes lavarlo antes de meterlo en tu armario. Pero lo más aconsejable es que acudas a una lavandería para realizarlo con más profundidad que con tu lavadora. Los precios no suelen ser especialmente caros y obtendrás mejores resultados. Mucho cuidado si tu nórdico es de plumas... ya que deben tener más cuidado a la hora de lavarlo aunque con eso deberían contar en principio.

Bolsas de vacío ¿Sí o no?

La respuesta es no. Que no te engañen. Son muchas las empresas que las “venden” como la opción perfecta para mantenerlos en perfectas condiciones pero no son la mejor idea. El principal motivo es que las bolsas de vacío son de plástico y esto hace que pueda producirse humedad por condensación. Aunque si no tienes otra opción te recomendamos que envuelvas el relleno en papel de seda antes de introducirlo en la bolsa. Lo ideal es que lo guardes en su bolsa original ya que su tamaño y tejido es perfecto para ello.

Dale el espacio que necesita y no lo 'apelotones' en un lugar inadecuado

Es muy relevante que elijas muy bien el lugar donde vas a guardar el nórdico porque así no cambiará su forma original. Si no tienes canapé puedes guardarlo debajo de la cama pero recordando los consejos que te hemos dado si decides utilizar bolsas de vacío. Incluso si buscas un poco en grandes superficies podrás localizar cajones que encajan con la altura de las camas convencionales.