El Congreso vota de nuevo mañana las medidas económicas de Reconstrucción tras el error en la primera votación

Al anularse el 'sí' de una diputada de Unidas Podemos, se produjo un empate que hay que deshacer

El Pleno del Congreso repetirá este miércoles la votación del documento de Reactivación Económica de la Comisión de Reconstrucción tras el error detectado en la primera votación del pasado día 22. Los servicios de la Cámara anularon el 'sí' de la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra, quien votó desde el hemiciclo pese a que su grupo había solicitado para ella el voto telemático, lo que derivó en un empate que ahora hay que deshacer.

El mismo día 22, los servicios del Congreso apreciaron que, a pesar de haber solicitado votar de forma telemática, Saavedra había votado finalmente desde su escaño. Dado que no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso, lo que se hizo fue anular todos los votos que emitió la diputada morada.

Desde el grupo confereral adujeron que el error no era achacable a la diputada, si no al conjunto del grupo parlamentario, que se equivocó al solicitar su voto telemático estando ella presente en el hemiciclo. Además, explicaron que los servicios de la Cámara avisaron a Saavedra de que tenía que votar telemáticamente apenas tres minutos antes de que se cerrara el plazo para ello y que no le dio tiempo.

La única votación en la que la anulación de sus votos fue determinante fue la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los 'síes' se produjo un empate a 168, lo que obliga a repetir la votación.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que tuvo que dictar una resolución de Presidencia tras el incidente, decidió que la votación se repitiese en el próximo Pleno extraordinario, el que tendrá lugar este miércoles para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar los pormenores del Consejo Europeo de la semana pasada en el que se aprobaron los fondos postCovid.

OPORTUNIDAD PARA ENMENDAR ERRORES

La repetición de la votación permitirá corregir sus votos también a otros miembros de la Cámara, como dos diputados del PSOE que, por equivocación, votaron en contra del documento económico. Se trata de Agustín Zamarrón y Noemi Villagrasa, que tendrán así oportunidad de enmendar su error votando a favor.

De su lado, Pilar Ramallo, del PP, y José María Sánchez García, de Vox, que no participaron en la votación del miércoles pasado esta vez sí podrán hacerlo para votar contra el texto de reactivación económica.

Si se producen, estas correcciones no tendrán incidencia en el resultado final porque, de ser así, el texto con las medidas económicas de reconstrucción volverá a salir adelante por un solo voto de diferencia. Si el pasado día 22 fue aprobado por 169 a 168 (aunque luego la cosa quedó empatada) lo previsible es que este miércoles vea la luz con 171 votos sies y 170 noes.

Los partidos que apoyaron el texto fueron, además de la coalición gubernalmental del PSOE y Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe. En el 'no' se situaron PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, BNG, la CUP y Foro Asturias, mientras que Junts, Coalición Canaria y UPN optaron por la abstención.

SI EL EMPATE PERSISTIERA, DECAERÍA

Si alguien variase su posición o se produjera algún nuevo error y el empate por lo que fuera persistiese en la segunda votación, habría que votar una tercera vez y, de volver a empatar los síes y los noes, el dictamen, tal y como fija el artículo 88 del Reglamento del Congreso, se entendería como desechado.

Argumentando las incidencias detectadas en las votaciones del pasado miércoles --los votos erróneos de los dos diputados del PSOE mencionados y el hecho de que una del PP y otro de Vox no votasen-- Unidas Podemos pidió por escrito a Batet que se repitiera también la votación del documento con las medidas sociales para la Reconstrucción, con el fin de que una nueva votación reflejase fielmente la voluntad de la totalidad de la Cámara.

Sin embargo, Batet ha rechazado la petición puesto que la corrección del voto de Saavedra no ha afectado al resultado final del dictamen social. Este texto fue el único de los cuatro de la Comisión de Reconstrucción que fue rechazado por el Pleno. Se tumbó por 175 votos frente a 172 votos, pero tras restar el voto anulado de Saavedra el resultado quedó en 175 frente a 171.