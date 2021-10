El Congreso rechaza comparecencia de Galán por paralizar proyectos renovables

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado la petición de comparecencia realizada por el grupo parlamentario EH Bildu para que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, diera explicaciones en el parlamento sobre el anuncio de la paralización de determinados proyectos renovables tras las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz.

La Mesa ha explicado en su respuesta que no admite a trámite la solicitud de EH Bildu al tratarse de una medida que persigue el control o la rendición de cuentas de un particular que "no está sujeto al control de la Cámara".

EH Bildu registró la solicitud de comparecencia de Sánchez Galán el pasado 1 de octubre, debido al "chantaje que Iberdrola está dirigiendo contra la ciudadanía y el Gobierno mediante la paralización de los proyectos de renovables, decisión tomada como respuesta a las medidas adoptadas para reducir el coste de la factura eléctrica".

En este sentido, y tras las medias aprobadas por el Ejecutivo, entre las que se encuentra la minoración de los beneficios extraordinarios que determinadas instalaciones están ingresando gracias a los elevados precios del gas, Iberdrola informó a sus proveedores de que paralizaría los procesos de licitación en curso de nuevos proyectos renovables en España hasta que analizara el impacto de estas medidas.