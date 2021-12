Confederación Intersindical tacha de maquillaje el acuerdo de reforma laboral

La Confederación Intersindical ha tachado este viernes de "maquillaje" el acuerdo de la reforma laboral entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT porque no deroga la anterior del PP de 2012, al mantener "la mayoría de los puntos más agresivos contra la clase trabajadora".

El Gobierno, los dos grandes sindicatos y la CEOE aceptan el marco impuesto por la Comisión Europea, "interesada en que las reformas maquillen la temporalidad en el empleo, al mismo tiempo que se garantiza un despido fácil y barato para las empresas, a cambio de recibir los fondos europeos", ha lamentado la organización en un comunicado.

Según la confederación, "supone claudicar ante el programa de reformas contenido en el llamado Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para poder acceder al fondo condicionado de 12.000 millones de euros correspondientes a los fondos Next Generation", que irán a los bolsillos de las grandes empresas.

A su juicio, los perjuicios de las reformas anteriores siguen intactos con algunos retoques y la relación de fuerzas en favor de los trabajadores no mejorará en el terreno de la legislación laboral.

La Confederación Intersindical rechaza "esta no derogación de la reforma laboral y el retoque que supone" porque consolida un modelo basado en la precariedad, la temporalidad y el poder empresarial como incontestables, donde los beneficios se imponen a los derechos en los centros de trabajo.

Además, en su opinión, no se mejora la negociación colectiva de las reformas anteriores; no hay modificación de las causas de despido, la reordenación de las modalidades de contrato solo sirve para atenuar formalmente y no para limitar la temporalidad y no se recuperan los salarios de tramitación ni los 45 días de indemnización.

La organización hace hincapié en que se traslada la carga económica a las arcas del Estado con la consolidación de los ERTE y sin poner condiciones eficaces al uso del ERE y ERTE a las empresas con beneficios.

Tampoco se establecen medidas para la contratación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, siendo estas las que más están sufriendo esta crisis y la precariedad laboral, de acuerdo con la confederación, que llama "al conjunto del movimiento obrero, social, político y sindical a construir un frente de lucha para combatir las reformas laborales anteriores y la propuesta nueva de retoque y maquillaje".

La organización añade que se debe trabajar para construir un nuevo marco de relaciones laborales que incluya, entre otras muchas medidas, la modificación de las causas de despido, impidiendo ERE y ERTE a empresas con beneficios, y la recuperación de la indemnización de 45 días por despido nulo o improcedente, con elección de indemnización o readmisión.