Con buen ánimo arranca la Bolsa en el día del IPC de la zona euro y del PIB de Estados Unidos

El índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.355 puntos. A falta del cierre de hoy, la Bolsa se ha revalorizado un 5 por ciento en el mes de noviembre, lo que reduce la pérdida acumulada en el año a poco más de un 4 por ciento. Es el segundo mejor mes de todo este ejercicio. En octubre ganó un 8 por ciento.



Los inversores tienen por delante un día intenso en cuanto a referencias económicas. A las once de la mañana se conocerá el IPC de la zona euro. Es el dato adelantado correspondiente a noviembre. Se espera que la tasa interanual baje ligeramente desde el 10,6 de octubre. El Banco Central Europeo, que celebra consejo a mediados de mes, estudiará la cifra con lupa. Ayer se constató una cierta moderación en el crecimiento de la inflación en España. La tasa general ha pasado del 7,3 al 6,8 por ciento. Pero nadie ha echado las campanas al vuelo El problema es que la subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, ha repuntado una décima hasta un preocupante 6,3 por ciento. El IPC también se ha moderado en Alemania. Según el dato adelantado de noviembre, la tasa interanual se ha situado en el 10 por ciento, frente al 10,4 de octubre. Lleva tres meses por encima del 10 por ciento y en zona de máximos históricos. En Francia el IPC interanual está en el 6,2 por ciento.



A las dos y media de la tarde se publicará una nueva revisión del PIB de Estados Unidos. Es el referido al tercer trimestre. Los analistas esperan un ligero repunte de la actividad de apenas seis décimas, pero suficiente para que el país de las barras y las estrellas salga de la recesión técnica. En la agenda del día figuran también la balanza comercial estadounidense, el Libro Beige de la Reserva Federal, las cifras de paro de Alemania y las ventas al por menor en España. Además, se espera una comparecencia pública del presidente de la Fed, Jerome Powell. Comparecerá a la siete y media de la tarde hora española, ya con los mercados europeos cerrados. Los bolsistas le escucharán con atención, que ya varios miembros de la Reserva han salido a la palestra en los últimos días para enfriar las apuestas de los mercados sobre una ralentización del ritmo de las subidas de tipos.



Desde Oriente han llegado varios indicadores preocupantes. La producción industrial del Japón se ha deteriorado el mes pasado. Se ha contraído un 2,6 por ciento, como consecuencia de la menor actividad económica mundial. Es un dato peor de lo que se esperaba. En China se han contraído las cifras de actividad manufacturera y del sector servicios. Ambos indicadores están en su peor nivel de los últimos siete meses. Muestran una lectura inferior a los 50 puntos, que es la frontera que separa el crecimiento de la contracción.

En el mercado de divisas el euro se cambia por 1,0340 dólares y en el de materias primas el petróleo cotiza a esta mañana a 85 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Este domingo, 4 de diciembre, la OPEP y sus socios, la llamada OPEP+, celebra una importante “cumbre”. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre lo que cabe esperar de esta cita. Algunos expertos creen que se limitará a mantener sus actuales cuotas de producción. Otros piensan que reducirá sus exportaciones ante la menor demanda mundial de crudo y carburantes. Hoy se conocerán las reservas de la Agencia Internacional de la Energía.