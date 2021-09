Compromís y Podem proponen una tasa turística en la Comunitat Valenciana

Los vicepresidentes del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís) y Héctor Illueca (Unides Podem), han propuesto incluir en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2022 una tasa turística cuya recaudación se destine a políticas de emancipación juvenil en el área de vivienda.

La intención es poder recaudar 45 o 49 millones de euros al año, que pagarían los turistas por alojarse en la Comunitat Valenciana y cuya cantidad se modularía en función del tipo de establecimiento, y que se destinen íntegramente a impulsar el acceso a la vivienda de los jóvenes, en quienes más impacta la "huella social" del turismo.

Así lo han anunciado ambos tras reunirse este martes para hablar de políticas comunes de sus departamentos y coincidir en una propuesta que ahora trasladarán los representantes de Compromís y de Unides Podem a su socio de gobierno en la Generalitat, el PSPV-PSOE, en la comisión que se ha creado para negociar los Presupuestos autonómicos.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha indicado que "sería deseable" que la tasa turística, de la que se viene hablando hace "muchos años", se pudiera implantar en 2022, ahora que el avance de la vacunación contra el coronavirus permite ser optimistas sobre la evolución del turismo.

Para Oltra, es "un buen momento" para proponer desde el Consell, y no solo desde Les Corts, esta medida que se incluiría en la conocida ley de Acompañamiento a los Presupuestos -actualmente en proceso de exposición pública-, y sobre la postura del PSPV ha indicado que, igual que a ella no le gusta que le "impongan nada", tampoco va a "imponer nada a nadie".

Ha destacado que no es el sector turístico el que desembolsa ese dinero, sino el turista cuando se aloja, y por tanto no tendría un "impacto negativo" en el sector turístico del turismo, pero sí un "retorno positivo" en la juventud, en quienes impacta la huella del turismo a través de los precios del alquiler y su inaccesibilidad a ese alquiler.

"Nos parece que no solo es políticamente justo, sino políticamente pedagógico", ha indicado la vicepresidenta, quien ha precisado que no se trata de un "café para todos" y por tanto no se fijaría la misma cantidad para todos los establecimientos, pues no es lo mismo un hotel de cinco estrellas en primera línea de playa que una casa rural en el interior.

Por su parte, Héctor Illueca ha defendido que en estos momentos se está "en condiciones de incrementar la recaudación, y de que esa recaudación se inyecte directamente en el bienestar de la gente joven", con una tasa turística en la que debe haber "un equilibrio entre recuperación económica e inclusión social".