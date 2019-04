El mercado de coches de ocasión ofrece cada vez más alternativas a quienes no están dispuestos a hacer un fuerte desembolso por uno de los bienes que más se devalúan nada más comprarlos. El ratio actual es de 1,6 coches de ocasión por cada coche nuevo que sale de los concesionarios, una cifra que tiene aún margen de mejora si se tienen en cuenta los datos de los países vecinos. Pero, ¿cómo es el coche de ocasión preferido por los españoles? Hemos consultado a OcasionPlus, el principal referente en el sector, para hacer un perfil de qué es lo que buscan los compradores a la hora de elegir vehículo seminuevo.

Atendiendo a los datos de coches de segunda mano más vendidos que ofrece cada año MSI para Faconauto (la patronal de los concesionarios), se puede inferir que se buscan coches de tamaño medio. Pero, de estos datos hay una conclusión aún más llamativa: los SUV todavía no están entre los preferidos de los compradores del mercado de segunda mano.

¿Y en cuanto a las mecánicas? Pues desde OcasionPlus rechazan que la caída de ventas de los diésel sea masiva como apuntan la mayoría de rankings y estadísticas. Siempre y cuando sea un diésel de etiqueta C o incluso B, no sujetos a tantas restricciones de acceso a grandes ciudades, las ventas no se han resentido en absoluto, aunque los vehículos de gasolina tengan ahora más demanda que hace unos meses.

La antigüedad es otro factor fundamental. Cuanto más nuevo sea el coche, más interesa. El problema en este sentido es la oferta. El tramo con mayor número de coches es de más de diez años, franja que acapara el 57% de las ventas. Sin embargo, los de menos de tres años son los preferidos y suponen el 22,5% del mercado de ocasión, un 3% más con respecto a 2017.

Por último, en cuanto a equipamiento y extras se refiere, tres de cada cuatro compradores consideran fundamental el climatizador en el coche y muy útil la ayuda de aparcamiento. Sin embargo, el navegador, la cámara trasera o los sistemas de reconocimiento de señales de tráfico son menos prioritarios que los sistemas de seguridad para los pasajeros.