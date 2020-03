El comité de empresa de Volkswagen Navarra pide la "paralización inmediata" de la producción

El comité de empresa de Volkswagen Navarra ha pedido a la dirección que paralice "con carácter inmediato" la producción en la planta de Volkswagen Navarra tras decretarse el estado de alarma en todo el país para tratar de frenar el avance del coronavirus.

La producción en Volkswagen en uno de los talleres empezaría este domingo a las 20 horas y la producción en todos los talleres comenzaría el lunes a las seis de la mañana.

"Tenemos que ser responsables y corresponsables con lo que tenemos entre manos, con nuestra plantilla y con nuestra sociedad", ha dicho el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales.

Morales ha explicado que "hay trabajadores que están en aislamiento, ayer hubo una compañera que mostró los síntomas, no tenemos el resultado de la prueba, pero se ha aplicado el protocolo y están en su casa esta chica y entre 20 y 30 compañeros que no van a venir a trabajar". "Tampoco tiene sentido seguir adelante porque es difícil sacar la producción que tenían previsto sacar esta noche", ha afirmado.

Según ha asegurado, el comité de Volkswagen lleva "toda la mañana contactando con la dirección para intentar consensuar medidas que puedan en primera instancia paralizar la producción y en segundo lugar dar garantía y seguridad a la plantilla de Volkswagen Navarra, y no solo a la plantilla de Volkswagen, ya que somos conscientes del efecto que esto conlleva para todo el tejido industria y todo nuestro parque de proveedores".

No obstante, ha reconocido que "los contactos que hemos mantenido con la dirección de la empresa no han sido satisfactorios, pero no vamos a cejar de insistir a la dirección para que vuelva a la situación del diálogo con este comité, para que entienda en qué situación estamos".

Alfredo Morales ha asegurado que las explicaciones de la empresa para no aceptar la paralización "han sido variopintas y no voy a entrar en ellas porque seguramente tendríamos problemas mayores". "En pos del acuerdo omitiré lo que la dirección de la empresa ha trasladado a este comité. Espero que este gesto que ahora mismo está teniendo el comité para no decir lo que públicamente nos ha dicho la empresa sirva como un argumento más para que la dirección de la empresa se siente a acordar con este comité", ha añadido.

Además, Alfredo Morales ha destacado que "hay un consenso unánime en el comité de empresa en cuanto a la petición que le hacemos a la dirección" y ha apelado "a la sensatez y al sentido común" para buscar un acuerdo. "Hay mucha gente que depende de la decisión que vamos a tomar hoy, hay mucha angustia no solo en la plantilla, sino en el conjunto de la sociedad y es nuestra obligación calmar esta angustia y evitar que la gente sufra innecesariamente", ha afirmado.

Asimismo, Morales ha asegurado que "Volkswagen Navarra va a parar la producción, quizá trabajemos dos días, tres como máximo, pero va a parar la producción, por eso preguntamos si es necesario agotar estos dos o tres días de producción y no pensar en calmar la situación que tiene la gente, no solo calmar una situación de angustia sino prevenir un efecto masivo de contagio, porque el foco de Volkswagen es un foco importante".

El presidente del comité ha dicho que "no se puede garantizar al cien por cien la normativa que las instituciones han puesto encima de la mesa y esto es importante decirlo" y ha dicho que "tenemos serías dudas de que la empresa pueda garantizar la seguridad, porque hay líneas de trabajo donde en metro y medio trabajan dos personas". "Esa es la situación y eso es un riesgo evidente", ha dicho.

Así, ha considerado que "es importante que la dirección de la empresa coja el guante, tenemos todo el día hasta que sea sensible a esta petición, nos llame, nos sentemos y acordemos la paralización inmediata y medidas que garanticen nuestra seguridad de empleo, esencialmente".