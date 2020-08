Comienza la vendimia del Marco de Jerez tras un año agrícola "complicado"

La semana pasada dio comienzo la vendimia del Marco de Jerez (Cádiz), que en 2020 se espera "un poco extraña", tras un año agrícola "complicado" para los viticultores, marcado por "un invierno muy seco pero con una primavera muy lluviosa", según ha explicado a Europa Press César Saldaña, director del Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez.

En este sentido, Saldaña ha señalado que "el comienzo ha sido un poco raro porque lo normal es que se empiece la vendimia en los pagos del interior, como Gibalbín, que siempre empieza la vendimia, y sin embargo, se ha empezado en el pago de Macharnudo, que está en el interior pero no tanto".

Este año, tal y como ocurrió en 2019, se espera una vendimia corta aunque, según ha explicado el director del Consejo Regulador, "se calcula que se va a tener un 10% más que el año pasado". "Lo habitual son 10.500 kilos por hectárea y calculamos que vamos a tener unos 8.500 kilos", ha detallado.

Con la nueva situación derivada tras la pandemia, las bodegas se encuentran organizándose para que las vendimias puedan desarrollarse con todas las garantías y medidas sanitarias, tanto en la recogida de la uva como en la molturación en los lagares.

No obstante, cumplir estas medidas, como el distanciamiento social, "no tiene mucha dificultad ya que la vendimia es una faena en la que la gente no está muy junta". "No va a ser especialmente complicado", ha afirmado Saldaña.

Actualmente, solo cuatro o cinco lagares de los 33 que se esperan a lo largo de este año han comenzado sus labores, y se estima que la próxima semana se incorporen la gran mayoría. Respecto a la uva, el máximo representante del Consejo Regulador ha asegurado que "está muy sana y tiene muy buena calidad".