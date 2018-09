Comienza esta medianoche una nueva huelga europea de tripulantes de Ryanair

Los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair están convocados a partir de esta medianoche a una jornada de huelga de 24 horas en seis países europeos, entre ellos España, que ha obligado a la compañía a cancelar 158 vuelos (79 conexiones de ida y vuelta), 64 en España.

El colectivo de TCP de la aerolínea de bajo coste irlandesa irá también a la huelga en Portugal, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda.

Se trata de la segunda movilización de los TCP españoles tras dos jornadas de paro secundadas los pasados 25 y 26 de julio que también tuvieron un carácter panaeuropeo, al hacerse simultáneamente en España, Portugal, Bélgica e Italia (una jornada).

Los TCP en España exigen a Ryanair que aplique la legislación española en los contratos, permita unas elecciones sindicales y respete el estatuto de los trabajadores.

El Ministerio de Fomento ha decretado unos servicios mínimos con motivo de la huelga del viernes por las que Ryanair tiene que garantizar el 100 % de los vuelos con los territorios no peninsulares y el 59 % de los servicios domésticos sin alternativas de transporte inferiores a 5 horas, así como los internacionales, y el 35 % en el resto de las operaciones.

Los aeropuertos españoles más afectados por las cancelaciones por la huelga de los TCP de Ryanair son Valencia, con 18 vuelos suprimidos; Alicante, con 10, y Palma de Mallorca, con 14.

Otro aeropuertos españoles afectados por la huelga son Girona, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Sevilla, Jerez, Tenerife Sur, Zaragoza y Santander.

Ryanair se comprometió el miércoles a negociar acuerdos colectivos "exhaustivos" con los tripulantes de cabina antes de fin de año.

En un comunicado, detalló que está dispuesta a negociar aspectos como salarios, turnos de descanso, "beneficios locales" para trabajadores de cada país y contrataciones directas de personal, en lugar de a través de agencias de colocación.

Sin embargo, el sindicato USO ha señalado hoy que la empresa ha informado de sus concesiones a la prensa y no al comité de huelga y no lo hizo delante del mediador, que es al quien se las tiene que hacer.

Para USO, son avances que hay que valorar, pulir y atar, porque "técnicamente no es fácil encajar lo que propone Ryanair con la legislación local". "Hay ciertas cosas que no tienen encaje legal y que, por ejemplo, no serían publicables en el BOE y eso hay pulirlo y afinar bastante".

Los sindicatos USO y Sitcpla llevan hoy todo el día negociando con la representación de Ryanair en la Dirección General de Trabajo, pero aún se desconocen los resultados de la reunión.