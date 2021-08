Collboni (PSC) dice que coalición BComú-PSC "no está tocada" por El Prat

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha asegurado este lunes que la coalición de gobierno con Barcelona en Comú "no está tocada" por las discrepancias entre los socios respecto a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En una entrevista en RAC-1, Collboni ha señalado que "la coalición no queda tocada. Este tema no forma parte del pacto de gobierno y no está dentro de nuestras competencias", ha dicho.

El primer teniente de alcalde ha evitado comentar el artículo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que publica hoy el diario El País, en el que carga contra el acuerdo para ampliar el Aeropuerto de El Prat que han cerrado el Gobierno y la Generalitat este mes de agosto y acusa a sus promotores de "mentir" sobre su impacto y consecuencias.

"Tenemos grandes eventos internacionales que, entre otras cosas, valoran la conectividad directa que tiene la ciudad. No sé si la ampliación es imprescindible, pero sí es coherente con el modelo de ciudad que estamos promoviendo", ha declarado Jaume Collboni.

Sobre el acuerdo para la ampliación del aeropuerto, el primer teniente de alcalde ha admitido que "se habría podido explicar mejor", y respecto al debate se ha mostrado convencido de que será "largo" y "es bueno".

"Nos ayudará a encontrar la solución que sea mejor para todos y de máximo consenso", ha considerado Collboni, que ha reclamado que sea "riguroso y contrastado, pensando qué es lo mejor para el país y para la ciudad". EFE.

mp/pll/jlg