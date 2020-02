Colau asegura que Barcelona está "perfectamente preparada" para acoger el MWC

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este miércoles que la ciudad está "perfectamente preparada" para acoger el Mobile World Congress (MWC) del 24 al 27 de febrero, a pesar de la ausencia de empresas que han decidido no participar por prevención por el coronavirus.

En declaraciones a los periodistas, ha lanzado un mensaje de calma y de prudencia, y ha pedido "no extender rumores no contrastados", porque no hay motivos para tomar medidas extraordinarias, según ella, y ha dicho que tendrán como referencia lo que digan las autoridades sanitarias.

"Lo que nos están diciendo los máximos representantes de las administraciones públicas en materia de sanidad es que no hay motivo para medidas de emergencia, que no hay ningún caso de coronavirus en la Península, y que está todo preparado en el equipamiento sanitario público por si hubiera cualquier caso actuar según el protocolo", ha aseverado.

Colau ha explicado que el Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña y el Estado están en contacto permanente con la Fira de Barcelona y los organizadores del evento (GSMA), como es habitual en todas las ediciones, pero que ahora más: "El contacto es cada día".

Ha remarcado que lo primero en lo que piensan es en la ciudadanía, y que si pensaran que los ciudadanos pueden correr algún riesgo son los primeros que pedirían medidas extraordinarias.