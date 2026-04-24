Un cocinero destapa la diferencia de sueldo entre Mallorca y Galicia: "Aquí ganas 2.000 euros y allí 1.300"

El testimonio de un cocinero gallego especializado en cocina japonesa se ha viralizado al exponer las grandes diferencias salariales y de coste de vida entre trabajar en Mallorca y hacerlo en su Galicia natal. En una entrevista compartida en la cuenta de TikTok @talentmatch.es, el profesional detalla con cifras la brecha económica y las dificultades para acceder a una vivienda digna en el archipiélago balear, una situación que refleja los desafíos que enfrenta el sector de la hostelería en distintas partes de España.

La brecha salarial en la hostelería

Preguntado por la franja salarial en su profesión, el cocinero es claro: la diferencia entre ambas comunidades es notable. "Un cocinero puede estar ganando en Mallorca o en Baleares en general unos 2.000 € y en Galicia 1.300", afirma. Esta diferencia de 700 euros mensuales pone de manifiesto la disparidad de condiciones laborales que existen dentro del mismo sector en el territorio nacional, un factor que muchos profesionales como Suso, cocinero de marisco, tienen en cuenta a la hora de buscar empleo.

Todos deberíamos de tener derecho a una vivienda digna, que bien nos lo dicen nuestros gobernantes, ¿no? Y no, no existe"

Europa Press 08/10/2025 Puerto de Palma, Mallorca durante el Palma International Boat ShowSOCIEDAD ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES AUTONOMÍASGOVERN DE LES ILLES BALEARS

Vivir en Mallorca: un sueldo no es suficiente

A pesar de los sueldos más elevados, el coste de la vida en Mallorca diluye esa ventaja. El chef considera que para vivir solo de forma independiente en la isla, se necesita un salario considerablemente alto. "Si vives solo independizado, yo creo que con menos de 2.500 € lo tienes bastante complicado", asegura. Esta cifra es necesaria, según él, "si quieres vivir en un piso", ya que considera que la alternativa no es una opción válida. De hecho, muchos se ven obligados a compartir, una situación que también se da en negocios como los buffets libres, donde el margen de beneficio es un desafío constante.

Vivir en una habitación no es justo para nadie, o sea, que sé que es lo que hay, pero no debería de ser así"

El cocinero critica duramente la situación de la vivienda, que obliga a muchas personas a vivir en condiciones que no considera dignas. "Yo creo que vivir en una habitación no es justo para nadie, o sea, que sé que es lo que hay, pero no debería de ser así", lamenta. Sus palabras apuntan directamente a la falta de soluciones habitacionales asequibles, un problema que va más allá de los salarios. "Y todos deberíamos de tener derecho a una vivienda digna, que bien nos lo dicen nuestros gobernantes, ¿no? Y no, no existe", concluye con resignación en el vídeo de TikTok.