La CNMV advierte sobre varios 'chiringuitos financieros' radicados en Italia, Austria y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre varias entidades financieras radicadas en Italia, Austria y Luxemburgo que no cuentan con autorización para llevar a cabo determinadas actividades de inversión.

De este modo, según las advertencias recibidas a través de los supervisores nacionales, la CNMV ha avisado de que Brown Fox Limited está ofreciendo servicios de inversión en Italia sin estar registrada como tal.

También en Italia, ha apuntado a Level Up Capiyal Ltd, cuya página web es www.trade100.fm, y a 4X Royal Ltd (4xroyal.com); mientras que ha informado de que el supervisor transalpino Consob ha prohibido de forma definitiva varias ofertas de inversión que previamente habían sido suspendidas.

De la FMA de Austria ha recibido la advertencia de la firma Key Markets Ltd, que actúa a través de las páginas webs key-markets.net y key-markets-com.

Asimismo, la CSSF de Luxemburgo ha avisado de que Cryptominigoptionsignal es un 'chiringuito financiero'. Su página web es cryptominigoptionsignal.com

Estas sociedades no figuran inscritas en los correspondientes registros de sus supervisores nacionales y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas a través de un buscador en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Los avisos de los no europeos pueden consultarse en la web de IOSCO.