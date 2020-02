La CNMV advierte sobre una veintena de 'chiringuitos financieros' en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre una veintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización en Reino Unido, Luxemburgo e Italia.

El supervisor de Reino Unido ha advertido sobre seis entidades no autorizadas: Concept Loans (conceptloans.co.uk), First Call Reclaim, First Recovery (firstrecovery.ltd/), Hamilton Fe (hamiltonfe.com/), Eos-Market (eos-market.com) e Intrgroup Mindworks Limited (intrgroup.com/).

Asimismo, ha alertado sobre las sociedades clon Best Loan Solution Ltd (bestloansolution.org), Atfxhk International Limited (atfxhk.com), ATTFX (atgmforex.com), IPO-FX Skylon Investments (ipo-fx.co.uk), Aviva Investors Global Services Avibonds (avivainvestors.com) y 4fxroyal (4fxroyal.com).

De su lado, la CSSF de Luxemburgo ha emitido dos advertencias sobre sociedades que están prestando servicios de inversión sin autorización. Se trata de Abakus Group S.A. (abakus-group-sa.com) y La Compagnie Financière de Belmont (lacompagniefinancieredebelmont.lu).

En cuanto a las alertas del supervisor italiano, la Consob ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como son ACE Capital Ltd (ftefxpro.com), KS-Securities (ks-securities.com), Local Trades (localtrader.app/?lp=10 libramarkets.com), RMT 500 Ltd (rtm500.com), tradepoint Systems Ltd (atlantika.io) y RL Ltd (royaltd24.com).

La CNMV recuerda que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su web, mientras que las emitidas los no europeos pueden buscarse en la web de IOSCO a través del enlace de alertas para inversores.