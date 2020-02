La CNMV advierte sobre una docena de entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre una docena de entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

El supervisor ha alertado sobre Servicios Financieros Eureo (tradingaureo.webnode.es), Absolute Global Markets Lotens Partners Ltd (agmarkets.io/es), Proper-Trade (proper-trade.com), Rimarkets Fcorp Solutions Ltd (rimarkets-fx.com), Trade Center Promfix Ou (tradecenter.fm), 24CFD (24cfd.com/), Lotuscfd (lotuscfd.com/) y Lincolnfx Capital Ltd (lincolnfx.capital).

Asimismo, ha advertido de la vinculación de la cuenta de Twitter @TGRN_Capital (twitter.com/tgrn_capital) con Trading Ganador, que ya fue objeto de advertencia por parte de la CNMV.

Otras entidades no autorizadas sobre las que ha advertido el organismo este lunes son parverinvest.com, Livemarkets Eafi S.A. (livemarkets.es) y Don Antonio Orlando Barreto Santana.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en la página web del organismo. Además, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 para comprobar si una entidad está registrada.