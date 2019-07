La CNMV advierte sobre siete 'chiringuitos financieros' en Austria, Luxemburgo y Reino Unido

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles sobre siete entidades en Reino Unido, Austria y Luxemburgo que no están registradas en sus respectivos supervisores nacionales y que, por tanto, no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión.

El organismo que preside Sebastián Albella recoge una advertencia de la FCA británica sobre una entidad clon, con nombre Austin Financie y web austinfin.com, que no tiene ninguna vinculación con la entidad registrada con la misma denominación.

Asimismo, ha alertado sobre cuatro entidades que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión: Katsumi and Partners (katsumipartners.com), Artwright & Brown Wealth Advisory (cartwrightandbrown.com), Blackdale Consultancy (blackdaleconsultancy.com) y James and Jenkins Consulting Group (jamesandjenkisgroup.com).

Por su parte, el regulador de Austria ha emitido una advertencia sobre la web fhpfinance.com, que ofrece servicios de inversión sin autorización.

En cuanto a Luxemburgo, el CSSF ha emitido una alerta sobre Zeus Tech & Trading Group Ltd (fibonetix.com), que tampoco cuenta con las autorizaciones pertinentes.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.