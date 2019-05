La CNMV advierte sobre once entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido advertencias sobre once entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros.

En concreto, ha alertado sobre las entidades SwissinV24, Index Limited, AGM Limited, CMT Crypto, IWC Invest, Akari Ventures, Loanski Finance Limited, Thomas Markgraf y Taylor Maison Capital.

Asimismo, ha incluido varios avisos remitidos por el Consob italiano, como la suspensión de la oferta de inversión denominada 'futureadpro' puesta en circulación por BCU Trading, la prohibición de la oferta 'Polis Advertising Packages' realizada por Amicopolis y la advertencia del incremento en los casos referidos a empresas no autorizadas que clonan elementos de identificación similares a los de empresas autorizadas.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.

Además, el supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.