La CNMV advierte sobre más de 30 'chiringuitos financieros' internacionales

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado las advertencias de varios reguladores europeos sobre más de una treintena de entidades no registradas que operan en Portugal, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo.

En concreto, el supervisor de Luxemburgo ha advertido sobre Banc de Luxembourg (bancdeluxembourg.com) y Centre Europe (centreeuropeinvest.com), que operan sin autorización y no están sujetas a su supervisón. Además, ha advertido sobre la entidad de capital privado Ciplo Partners Private Equity.

El CBI de Irlanda ha señalado de dos 'chiringuitos financieros' que son 'clones' de otras entidades: Finco Group o Finco Kredit (http://finco-kredit.com/) y Swift Finances (swiftfinances.co.uk).

Por su parte, la CNVM portuguesa ha advertido sobre Wave Makers o también Iqcent, con la página web 'iqcent.com/', así como de Makerun Corp y Raceoption(raceoption.com/).

La FCA de Reino Unido ha advertido de varios 'clones' como Infinity Financial Services, que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada Infinity 2007 Limited; Instaloan Ltd, sin vinculación con la entidad Monva, que opera en 'instaloans.co.uk'; o Wyelands Bank, sin relación con la entidad con similar denominación Wyelands Bank Plc, entre otros.

El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.