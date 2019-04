La CNMV advierte de otro proyecto de Jenaro García (Gowex) el mismo día que Fiscalía le pide 18 años de cárcel

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido una nueva advertencia sobre entidades no autorizadas para prestar servicios financieros en la que incluye el nuevo proyecto del que fuera presidente y consejero delegado de 'Let's Gowex' y 'Gowex Wireless', Jenaro García, coincidiendo con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 18 años de prisión por fraude en su anterior proyecto.

Se trata de Gow2x, una organización autónoma descentralizada (DAO, por sus siglas en inglés) con la que el creador de Gowex pretende valerse de la tecnología blockchain para distribuir unos tokens, llamados 'G2X', para "compensar el daño a accionistas de Gowex, así como al resto de perjudicados", según explica el propio Jenaro García en su perfil de Twitter.

Por ello, la CNMV ha incluido al portal Gow2x --que actúa bajo la denominación social de Global Operation World 2-- dentro de sus advertencias, al no contar con ningún tipo de autorización ni estar registrada a ningún efecto y que "podría estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera".

De hecho, la propia página web de Gow2x permite realizar donaciones a través del pago en efectivo mediante Bitcoin, por correo electrónico o incluso con Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por valor de mercado.

El supervisor avisa de que la inclusión en esta lista de entidades no financieras "no implica pronunciamiento alguno sobre la conformidad o no con la normativa vigente de la posible actividad de las correspondientes entidades".

Además, la CNMV informa de que esta lista "no es exhaustiva" y deriva principalmente de ejercicios de búsqueda y análisis en Internet y redes sociales.

"COMPENSAR A LOS PERJUDICADOS"

Según refleja el portal web de Gow2x, Jenaro García se compromete a "compensar a los perjudicados de Gowex". "Yo tengo la culpa de lo que han perdido y quiero ayudar a que recuperen el máximo posible. No se si podré llegar a cubrir la pérdida económica, pero lo voy a intentar hasta el último minuto de mi vida", afirma.

Entre las medidas tomadas, indica haber devuelto cinco millones de euros que tenía en Luxemburgo para compensar ese daño, depositar una fianza de 600.000 euros, "ayudar a quienes no tenían medios para poder reclamar las pérdidas" o "colaborar" con la Audiencia Nacional.

Además, defiende haber creado Gow2x para que la mitad de las participaciones de la nueva compañía vayan a parar a manos de los accionistas de Gowex, con el fin de que "los accionistas no se vean desamparados por el sistema", explica.

Sin embargo, esta mismo viernes, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 18 años de prisión y una multa de 10,2 millones de euros alegando falsedad en documento mercantil, fraude de inversores, apropiación indebida, fraude a los presupuestos de la Unión Europea y uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.