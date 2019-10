La CNMV advierte de más de una decena de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Luxemburgo e Italia

También avisa del bloqueo de varias páginas web y la suspensión cautelar de una oferta de inversión en Italia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que 13 entidades radicadas en Reino Unido, Luxemburgo e Italia están ofreciendo servicios de inversión sin la correspondiente autorización para llevar a cabo dicha actividad.

En concreto, el supervisor de los mercados recoge el aviso de la autoridad británica, FCA, que avisa sobre los clones BNP Paribas, N.M. Rothschild & Son, Magna Umbrella Fund, Midpoint Exchange y Epicxoption.

La FCA también incluye en su lista a las entidades Asset Recovery Group, Bruckner Ferdinand y Preston Capital Partners.

De igual forma, la CSSF de Luxeburgo ha señalado a la entidad Lai Luxembourg y el Consob de Italia ha avisado de que Next Trade Ltd, Globalix Ltd y CFD2FX están prestando servicios de inversión sin autorización.

Además de avisar sobre este tipo de fraudes, el supervisor transalpino ha anunciado el bloqueo de acceso desde Italia a más de una veintena de páginas webs, como herdos.com, grandfxpro.com o globalix.com y la suspensión cautelar de la oferta de inversión promovida por iTrade Clubs Corp.

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

Además, se ha habilitado un número de teléfono de atención al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.