La CNMV advierte de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido y Bélgica

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre varias entidades que están prestando servicios de inversión sin autorización en Reino Unido y Bélgica, según informó este miércoles.

El supervisor de Reino Unido ha advertido sobre una veintena de entidades no autorizadas entre las que figura el clon Leeway Financial Services (leewayfinancialservices.com y leewayfinancialservices.co.uk), que "no tiene ninguna vinculación" con la entidad debidamente registrada Leeway Financial Services Ltd.

La FCA ha señalado a los clones de 'GFS Renewable Energy', Courtiers Investment Services Limited, sin vinculación con laentidad debidamente registrada del mismo nombre, así como a IGPFX (igpfx.com), Chase de Vere Independent Financial Advisers Limited (chase-devere.com), Black Panda Loans y Quick Lend (blackpandaloans.co.uk).

El regulador también ha advertido sobre Class Wealth Management (classwealth.com), Atlas FMI (atlasfmi.com), CFAM FX y CFAN FX (cfamfx.com), Global Wealth Investment (globalwealthinvestment.com), Integral Development Asset Management (integral-am.com) y Brookfield Investment Funds PLC, entre otros clones de Reino Unido.

Por su parte, el supervisor FSMA de Bélgica ha remitido que Marketsx.fr es un clon que está usurpando en su web el nombre de la ESI chipriota Safecap Investment Ltd.

La CNMV recuerda que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su web, mientras que las emitidas los no europeos pueden buscarse en la web de IOSCO a través del enlace de alertas para inversores.