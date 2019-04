Club de Exportadores ve "muy débil" el alza de las ventas exteriores y pide implementar ya el plan de acción

El Club de Exportadores e Inversores Españoles considera que el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2019-2020 aprobado por el Gobierno en marzo constituye "un paso en la buena dirección", aunque lamenta mayor participación del sector privado en su elaboración y pide su "urgente" implementación ante el alza "muy débil" de las ventas exteriores.

La asociación pide su implementación con urgencia y con el menor grado de interferencias relativas al calendario electoral, dada la desaceleración en las exportaciones de mercancías que se está registrando en los últimos meses.

De hecho, señala que el crecimiento de las ventas al exterior en 2018 fue del 2,9%, por debajo de la media de la zona euro (4,4%), y advierte de que "continúa siendo muy débil en los dos primeros meses de 2019".

La organización, que ha mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, para presentar el plan a las empresas asociadas, reconoce que el documento realiza un "buen diagnóstico" de las necesidades que presenta el sector exterior español, en línea con el realizado por el propio Club, y valora además algunas de las medidas que plantea.

Entre ellas, destaca que el ICEX preste servicios de diagnóstico de situación a las pymes sobre su grado de digitalización orientado a la internacionalización, o la sustitución de los planes de desarrollo de mercados (PIDM) por otros orientados a países dentro de actuaciones sectoriales estratégicas (PASE).

Asimismo, el Club considera acertadas las medidas anunciadas en el plan que apuntan tanto a la simplificación administrativa, en el caso del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), como al impulso de la acción institucional de cara a promover negociaciones comerciales de la UE más ambiciosas en materia de desarrollo sostenible o la promoción de herramientas que ayuden a las empresas españolas en su internacionalización.

Entre estas últimas se cuentan la identificación de oportunidades de financiación mixta (proyectos blending), el acceso al Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) o del Fondo Verde para el Clima. Otra medida que ve "importante" para las empresas exportadoras es la voluntad expresada por el plan de que se sigan negociando acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (APRRI), al igual que convenios de doble imposición y sobre Seguridad Social.

INDEFINICIONES Y AUSENCIAS

No obstante, el Club ve algunas "indefiniciones", como las referidas a la detección de las necesidades de las empresas. También echa de menos medidas explícitas para mantener el programa de becas del ICEX o para reforzar la dotación presupuestaria del CARI.

De igual forma, lamenta que la secretaría de Estado de Comercio no haya dado más cabida al sector privado en la definición del plan. Algunas de las propuestas que el Club hubiera deseado hacer al plan se refieren a la modificación de la ley de gestión de deuda externa, que data de 2006; la puesta en marcha de políticas de oferta para aumentar el tamaño de las pymes; el apoyo a la exportación de servicios de alto valor añadido y, en el plano de la imagen de marca-país proyectada al exterior, sustituir el concepto de "made in Spain" por el de "made by Spain".