El PP cifra en 400 millones coste de su propuesta de emancipación de jóvenes

El Partido Popular (PP) ha cifrado este miércoles en 400 millones de euros el coste de su propuesta de dar una ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes, destinada a pagar los gastos objetivos para alquilar o comprar una vivienda.

Su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha ampliado los detalles de las propuestas para mejorar el acceso a la vivienda que anunció el martes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Bravo ha explicado que esa ayuda de 1.000 euros para facilitar a los jóvenes, que se emancipan de media a los 29,8 años, acceder por primera vez a la vivienda será para menores de 35 años y se dará por una sola vez.

Será para rentas por debajo de los 40.000 euros y si el beneficiario tiene menos de 30.000 euros, percibirá esos 1.000 euros, reduciéndose progresivamente la cuantía de la ayuda a partir de esa cantidad de 30.000 euros y hasta los 40.000.

En cuanto a la medida para avalar el 15 % del total de la compra de una vivienda, será para jóvenes hasta 35 años y para la primera vivienda.

Para acceder a ese aval habría un límite en el precio de la vivienda, pero serán las comunidades autónomas las que lo fijen, pues no cuesta lo mismo una casa en Madrid que en La Rioja, ha dicho Bravo.

También se ha referido al aval que proponen dar para pagar la fianza del alquiler, también para jóvenes hasta los 35 años y que, al igual que con el destinado a compra, el limite de importe de la renta será compartido con las comunidades autónomas.

Este aval se pagará una sola vez y el límite de ingresos para acceder a él será de 30.000 euros.

En cuanto al coste de estos avales, Bravo ha dicho que es más difícil cifrarlo porque depende del nivel de solvencia y morosidad.

La propuesta del PP incluye también una "ley antiocupacion" para que haya más seguridad jurídica y oferta de alquiler, establece el desalojo de 'okupas' en 24 horas y contempla una modificación en el ámbito legal para agravar la pena por este tipo de delitos.

También plantea crear oficinas técnicas municipales para atender a los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas y la creación de unidades especializadas en la policía y los tribunales para que los desalojos no se dilaten excesivamente.

Bravo se ha referido a la propuesta de que las administraciones cedan suelo dotacional para hacer vivienda para los sectores que tienen más difícil acceso, al estilo de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con el Plan Vive Madrid, de 6.600 viviendas.

CESIONES DE SUELO A CAMBIO DE ALQUILAR 40% POR DEBAJO DEL MERCADO

La propuesta del PP consiste en la cesión de suelos dotacionales que no se usan por entre 50 y 75 años para inversores que se comprometan a poner alquileres un 40 % por debajo del alquiler medio.

Bravo ha celebrado que en el acuerdo de la Ley de Vivienda entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se haya recogido incentivos para los que arriendan vivienda a jóvenes, bajan el alquiler un 5 % o llevan a cabo actuaciones de eficiencia energética, en línea con lo que el PP viene proponiendo.

A pesar de estar acuerdo con algunos de esos, Bravo ha dicho que el PP cambiará esa ley cuando gobierne.

"Esta no es nuestra ley y cuando tengamos la oportunidad la cambiaremos", ha dicho Bravo, que ha asegurado que esa norma "no va a resultar" como no lo ha hecho en Barcelona ni en otras ciudades fuera de España, donde se han puesto topes al alquiler, pues el efecto ha sido menos oferta y mayores precios.

No obstante, ha descartado que el PP nacional vaya a recurrir la Ley de Vivienda, como ha anunciado la Comunidad de Madrid, pero apoya que las comunidades autónomas se defiendan de todo lo que sea "invasivo" para sus competencias.

Ha recordado que destacados socialistas, como la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño o el exministro de Transportes José Luis Ábalos, se opusieron no hace mucho a limitar los alquileres y fue un ministro socialista como Miguel Boyer quien acabó con las rentas antiguas que no se revalorizaban y distorsionaban el mercado.

Ha señalado que lo primero que hará Feijóo cuando sea presidente es "abrir la puerta" a un pacto nacional por la vivienda, pues el problema no se resuelve anunciando viviendas y no haciendo ninguna en cinco años, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó como "el mayor especulador de España, porque cada vez que habla de vivienda sube el precio".