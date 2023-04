Cientos de percebeiros piden en Santiago respeto para "santuarios" de percebe

(Actualiza la NA6087 con más declaraciones)

Varios cientos de percebeiros han reclamado en Santiago de Compostela "respeto" para las zonas en donde se encuentra este marisco, auténticos "santuarios" para la especie, frente a la extracción de la mejilla, la cría del mejillón.

En un nuevo episodio del conocido como conflicto de la mejilla, que enfrenta a los extractores de percebe con los bateeiros, han realizado una manifestación ante la sede de la Xunta de Galicia, en San Caetano, donde el jueves pasado una movilización del sector mejillonero desembocó en una carga policial con dos detenciones y varios lesionados.

El presidente de la Federación de Cofradías de Galicia, José Antonio Pérez Sieira, que defiende a los percebeiros, ha argumentado que establecer "santuarios" para el percebe es algo fundamental para que el sector pueda sobrevivir y que se trata de menos de un 16 % de la costa gallega, mientras que "sin esas piedras el sector bateeiro va a seguir viviendo".

La protesta de los percebeiros ha sido "pacífica", aunque bajo una fuerte vigilancia con hasta seis furgonetas de la Policía y numerosos agentes, y se ha realizado "contra las chapuzas políticas en el sector del mar", ya que el mes pasado se abrieron zonas a la extracción de mejilla que creen que deben estar reservadas para el percebe.

Aunque finalmente la Consellería do Mar anunció la anulación de las últimas aperturas de zonas de extracción de mejilla por un error de carácter técnico en la tramitación, el conflicto se ha recrudecido.

Sieira, en la lectura de un manifiesto durante la protesta ha demandado "estudios fiables e independientes" sobre las consecuencias de la extracción de la semilla de mejillón en las rocas donde también se da el percebe, ya que la sitúan al nivel de la devastación que supone "un monte quemado".

"Pedimos respecto y nos manifestamos contra el descontrol y el mal hacer", ha explicado, al tiempo que ha reclamado "seguridad jurídica" e "igualdad en el control de la extracción de los recursos" para las dos partes enfrentadas en este conflicto, que deben tenerse "respeto mutuo", ha concluido.

En la protesta han exhibido pancartas con lemas como "La Consellería ya tiene la solución, joder al percebe y favorecer al mejillón", "Primero explotación sostenible de los recursos y después el resto", "Cuando no se hace gestión, lo mejor es dimisión", o "Para favorecer a los bateeiros, Mar hunde a los percebeiros", mientras coreaban repetidamente "el percebe no se toca".

Al tiempo que se producía esta concentración ante la Xunta en Santiago de Compostela, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se encontraba en un acto en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), desde donde hizo un llamamiento a ambos sectores para llegar a un acuerdo.

"Animo a las dos partes, percebeiros y bateeiros, a que vengan a la Xunta, que nos sentemos, hablemos, dialoguemos y busquemos puntos de encuentro", ha dicho, después de lamentar que la situación está lejos de estar calmada y asegurar que se encuentra "tremendamente triste y preocupada" tras la protesta de los bateeiros el pasado jueves.

"NO PODEMOS DAR MÁS"

Desde el lado de los percebeiros se atribuye gran parte de la responsabilidad por este conflicto a la Xunta, ya que la Consellería do Mar "está abriendo unas zonas donde anteriormente no se podía recolectar la mejilla", ha asegurado el presidente de la Agrupación de Mariscadores de Corme, Roberto Vidal Pombo.

Según explica, el percebe "necesita de otros seres vivos en los que se pega, solo una pequeña parte se pega en la roca limpia", así que si los bateeiros "limpian" la roca "el percebe no tiene donde pegar", ha alertado.

En esta localidad coruñesa se encuentra la zona "emblemática" del percebe, la de O Roncudo, unos 2,5 kilómetros de costa en los que está prohibido extraer mejilla. "Creemos que es una injusticia, ya tienen 20 kilómetros para compartir con nosotros, no podemos dar más", ha explicado este percebeiro.

"CUANDO PASA LA MARABUNTA"

Lo ha explicado más gráficamente el presidente de las Cofradías de Pontevedra, José Manuel Rosas, quien ha invitado a la ciudadanía, no a los políticos, de los que no se fía, a que vaya a mirar cómo quedan las piedras "cuando pasa la marabunta", en referencia a los bateeiros, una situación que ha comparado con la de "un monte quemado" tras un incendio en el que "no hay biodiversidad".

De cada raspada se van "más de 20 seres vivos", ha dicho, para a reglón seguido augurar "el declive del percebe" de continuar por este camino.

Ha recriminado que los percebeiros ya tuvieron que "ceder" parte del 17 % del litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra que tenían reservado y fue la Consellería do Mar la que "por presiones, no por razones" en lugar de mantener estas zonas restringidas para extracción de percebe las "desmembró" como si los percebeiros fuesen "el enemigo a batir".

"Aquí primará la acuincultura, porque esto no es acuicultura, es acuincultura", ha concluido.