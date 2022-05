Chanel afronta mañana la final de Eurovisión desde un puesto reservado tradicionalmente para los favoritos

TURÍN, 13 (del enviado de Europa Press Luis García Fuster)

La representante española en Eurovisión, Chanel, saldrá al escenario del Pala Alpitour de Turín este sábado desde el puesto 10, uno de los más codiciados por los buenos resultados que históricamente han conseguido quienes han cantado ahí. La última canción que ganó saliendo desde el 10 fue 'Heroes', del sueco Mans Zelmerlöw, en 2015.

El orden de actuación ha situado a la española, que cantará 'SloMo' en un segmento rebosante de favoritas para ganar el festival. Vendrá precedida por los anfitriones, Italia, que buscarán el doblete con Mahmood y Blanco y su popular "Brividi". La canción italiana es la más escuchada en plataformas de streaming de las 40 participantes, con más de 71 millones de reproducciones en Spotify.

Seguirá a España Países Bajos, que buscará emular su victoria de hace tres años cantando en neerlandés. "De Diepte" (La profundidad) es el título de la canción y la artista se llama S10. Es la primera vez en 12 años que los neerlandeses utilizan su idioma en el festival.

Tras Países Bajos llegarán los grandes favoritos de las casas de apuestas, Ucrania. El puesto 12 es otro de los que ha tenido buena fortuna recientemente: Duncan Laurence ganó por Países Bajos desde ese puesto en 2019. Kalush Orchestra buscan una victoria para su país en medio de la guerra con Rusia, que ha sido descalificada de este festival. Cantan "Stefania", dedicada a la madre del cantante, cuya letra se ha convertido en un himno en el país en un momento en que mucha gente ha perdido a su madre.

El resto de favoritos para ganar Eurovisión parten desde el final de la gala. Y es que, una vez se celebran las semifinales, cada representante elige en qué parte de la final va a salir mediante un sorteo. Los afortunados con la segunda mitad de la final -que ha cosechado más éxito desde que se implantó el televoto-- han sido Suecia, Reino Unido, Grecia, Serbia y Polonia.

Tras el segmento Italia-España-Países Bajos-Ucrania, aparecen en liza varias canciones con pocas opciones de alcanzar el top 10. En el 17 llega Grecia, que está bregando por el quinto puesto en las casas de apuestas con España toda la semana. Amanda Georgiadi Tenfjord canta "Die Together", una potente balada que muchos en la sala de prensa consideran que ganó la primera semifinal (el resultado se hará público tras la final).

El 20 es para Suecia, con Cornelia Jakobs y 'Hold Me Closer'. La sueca, que comparte hotel con la española, es una de las grandes favoritas desde que fue elegida, sin embargo, la dificultad de trasladar la actuación intimista que hizo en la preselección sueca a un escenario mucho más grande la ha hecho deshincharse un poco en las apuestas. Suecia es uno de los países que más fallos de realización ha sufrido, incluso en uno de los primeros pases, el cámara se enganchó con uno de los flecos del top que lleva Jakobs y le dio un estirón que obligó a parar la actuación.

Australia, con Sheldon Riley y 'Not The Same' inaugurará tras Suecia un segmento con tres solistas masculinos que se encuentran entre los favoritos. Entre ellos, la revelación de los ensayos, el británico Sam Ryder, que sale en el 22. Es otro de los que ha sufrido fallos de realización, ya que en un momento de la actuación se ve a los operarios manipular la estructura inspirada en un cohete espacial que sacan a escena para 'Space Man'.

Polonia llega con Krystian Ochman, uno de los mejores vocalistas de la noche que interpreta 'River'. Sale antepenúltimo, como los italianos Maneskin el año pasado. Y tras él, Serbia con Konstrakta y la viral 'In Corpore Sano', una crítica al sistema sanitario serbio que deja sin cobertura a los artistas. El estonio Stefan, con su escenografía inspirada en el desierto de Tabernas, cerrará la gala desde el puesto 25.