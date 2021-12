CGT cree que el acuerdo de la reforma laboral es "una tomadura de pelo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que el acuerdo de reforma laboral cerrado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales es "insuficiente" e incumple "gran parte" de sus objetivos, y lo califica de "tomadura de pelo" a la clase trabajadora.

En una nota, el sindicato anarquista critica que no se modifique la redacción de las causas del despido de la reforma laboral de 2012, ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la misma, y destaca que la prioridad de los convenios de empresa sobre los del sector solo desaparece en materia salarial, manteniéndose en el resto de aspectos, y se recupera el Convenio Colectivo en situación de ultraactividad.

Tampoco se restablecen las indemnizaciones por despido improcedente y los salarios de tramitación "que la reforma del Partido Popular alteró y que produjo un abuso del despido libre sin mayor consecuencia para la clase empresarial".

Esta nueva normativa "continúa la senda de la flexibilidad y la competitividad de las empresas en el mercado internacional", y afecta a la temporalidad, eje vertebrador de la misma y condición exigida por Bruselas para recibir los fondos europeos.

En conjunto, la CGT reprocha al Gobierno de PSOE y UP que "la no derogación de la reforma laboral de 2012 se ha olvidado de muchos aspectos muy dañinos para las personas trabajadoras de este país", ya que no resuelve problemas de los contratos a tiempo parcial no voluntarios, ni limita o prohíbe el uso de horas extras, pese a la tasa de paro existente.

El sindicato considera el acuerdo "una nueva tomadura de pelo a la clase trabajadora", que sigue soportando las consecuencias de nuevas crisis sin recuperarse de una situación aún más dura tras la pandemia de COVID-19.