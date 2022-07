Ceuta pide reducir viajes barco en el Estrecho para evitar colapsos en OPE

Ceuta, 6 jul (EFE)- Ceuta pedirá a la Delegación del Gobierno reducir de 24 a 18 el número de rotaciones (viajes de ida y vuelta) entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) para evitar que las explanadas de embolsamiento para pasar a Marruecos se llenen de viajeros durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), como ocurrió el pasado fin de semana.

El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), ha considerado necesaria esta reducción como consecuencia de la situación vivida en Ceuta el pasado fin de semana, cuando a la ciudad llegaron 200 vehículos por hora.

Ceuta tuvo que hacer frente a más de 9 horas de espera de los ciudadanos magrebíes que llegaban a la ciudad procedentes del puerto de Algeciras, lo que motivó que la Delegación del Gobierno tuviera que habilitar una segunda explanada de embolsamiento (lugar donde aguardan los coches antes de ir a la frontera para cruzarla) en la zona del puerto ceutí.

En las últimas horas la situación se ha normalizado después de la intensidad de llegadas de este pasado fin de semana.

Los controles sanitarios efectuados por las autoridades marroquíes, circunstancia novedosa en esta OPE, según declaraba ayer a los medios el presidente ceutí, produjo que la circulación de paso por la frontera era solo de unos 90 vehículos.

Llegaban el doble de los que salían, ha explicado el presidente, que ha planteado ajustar las rotaciones para evitar las prolongadas esperas de los viajeros, en algunos casos de hasta diez horas.

Un ajuste que, en base a las rotaciones diarias realizadas este último fin de semana, el presidente ha cifrado en un 33 %. No se deberían hacer más de 18 rotaciones (actualmente son 24), ha reiterado Vivas puesto que lo que no está en nuestras manos es aumentar la velocidad de circulación de los vehículos que salen porque es vocación y voluntad de todos tratar de que las tensiones vividas no vuelvan a repetirse.

Sobre el equipamiento habilitado por la Ciudad en la explanada de Loma Colmenar, donde deben estar los vehículos antes de pasar a Marruecos, el jefe del Gobierno ceutí ha recordado que fue diseñada para evitar el colapso en la carretera que conduce a la frontera y, en consecuencia, no bloqueara el acceso a las barriadas más próximas y el Hospital Universitario.

Vivas ha valorado que no se hayan producido incidentes graves ni alteraciones del orden, así como la reacción rápida que han tenido las administraciones ante un problema que, ha reconocido, ha provocado situaciones que todos lamentamos.