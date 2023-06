El Cercle d'Economia rinde homenaje a Josep Piqué: "Fue un hombre brillante"

El Cercle d'Economia ha rendido este lunes homenaje al que fuera presidente de la entidad y ministro del gobierno (1996-2003) Josep Piqué en un acto póstumo en que han elogiado su figura exministros como José María Michavila (2000-2002, PP) o Trinidad Jiménez (2009-2011, PSOE).

Dos meses después de la muerte de Josep Piqué (6 de abril de 2023, Madrid), a los 68 años, antiguos colegas, amigos y familiares se han reunido en la tarde de este lunes en el salón de actos del Cercle d'Economia, del que fue presidente en dos mandatos (1995-1996 y 2011-2013), para rendir homenaje a su figura.

En el acto han participado como ponentes personalidades como el exdirector de La Vanguardia Màrius Carol, la exministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés (2000-2002), el presidente del Consejo Social y Económico, Antón Costas, el presidente del banco Mediolanum, Carles Tusquets, el economista Pau Guardans, el exministro de Justicia, José María Michavila (2000-2002), la exministra de Sanidad y de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez (2009-2011), y la periodista Gloria Lomana, viuda del homenajeado.

Entre el público del acto también ha estado el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en aparente buen estado de salud y apoyándose en un bastón para caminar.

"Fue una persona brillante, un gran seductor", ha empezado el periodista Màrius Carol para glosar la figura de Josep Piqué, "lo que le hizo más feliz fue ser ministro de Asuntos Exteriores (2000-2002). Consiguió que España fuera el socio del sur de Estados Unidos y escribió cosas sobre Rusia y Ucrania que luego se han cumplido".

La exministra Birulés ha recordado que se conocieron en la facultad de Economía en 1977 cuando compartían clase y lucha antifraquista y ha atribuído a Piqué ser el autor de uno de los momentos "más relevantes de la historia económica de España": transformar sectores clave de la economía española en 1996 para ser competitivos y cumplir así las condiciones que la Comunidad Económica Europea exigió aquel año a España para formar parte del Tratado de Maastricht.

"Nunca lo vi como un político sino como un hombre de la Ilustración: hay que recordar que además de Economía también estudió Filosofía y Derecho. Tenía todas las cualidades humanas e intelectuales para ser lo que ser lo que se propusiera ser", ha destacado Anton Costas.

El exmininistro Michavila ha recordado que, en 1996, tras la victoria del PP en las elecciones generales, José María Aznar le envió a proponer a Piqué, que había sido director general de Industria en el Govern de Pujol (1986-1988), que fuera ministro de la misma cartera en el nuevo ejecutivo.

"¿Tú serías ministro?, le dije. Y él me dijo: ¿por qué no? ¿De qué?. Le dije que Aznar había pensado en él para Industria y al cabo de dos semanas tomó posesión del cargo", ha rememorado Michavila.

Pau Guardans, nieto del líder de la Lliga Catalanista, Francesc Cambó y director general de Industria nombrado por Piqué, ha asegurado que este ha sido el político que más se ha parecido a su abuelo: "Porque entendía la política como ir a hacer cosas para cambiar la vida de la gente".

La exministra Trinidad Jiménez ha recordado con cariño que cuando el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero la nombró en el año 2000 secretaria de relaciones internacionales del PSOE, Piqué, que era ministro de Asuntos Exteriores la llamó y la invitó a mantener un contacto frecuente con él.

"No siempre estábamos de acuerdo. Yo era muy lanzada y me tuvo que aguantar mucho. Pero siempre me trató con respeto. Cuando estuvimos en política deberíamos haber llegado a más consensos porque nos llevábamos muy bien", ha opinado Jiménez, que abandonó la vida pública en 2016.

Finalmente, Gloria Lomana, la viuda de Josep Piqué, ha cerrado el acto con un recuerdo personal y emotivo para su difunto marido: "Fue una muy buena persona. Que haya mantenido todos los amigos que estáis hoy aquí lo demuestra perfectamente".