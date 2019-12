CEOE pide aumentar al 3% del PIB la inversión en innovación y mayor colaboración público-privada

Afirma que España está "preparada" para la transición ecológica

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que España "está preparada" para el proceso de transición ecológica, si bien ha reclamado que se aumente la inversión en innovación al 3% del PIB, que haya mayor colaboración público-privada y se acometa un "cambio profundo" en formación.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el panel 'El compromiso empresarial para una transición justa y empleos dignos verdes', en el marco de la Cumbre del Clima en Madrid (COP25), en el que ha afirmado que "España está preparada actualmente para la transición", al contar con "las mejores empresas energéticas y tecnológicas".

Garamendi ha subrayado que las empresas españolas son "punteras" en energías renovables y ha recordado que hace un año se firmó con el Ministerio un acuerdo de transición verde y empleos verdes, ya que "ese es el camino" y "no es el futuro, sino el presente", ya que "el cambio climático existe" y "no es discutible" y debe implicar "a todos", no solo a España y Europa.

En este sentido, ha remarcado que la gestión de las nuevas tecnologías por parte de las empresas es uno de los elementos "más potentes" de España, si bien ha reclamado que es "fundamental" potenciar la colaboración público-privada, tal y como recoge el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), así como elevar la inversión en innovación al 3% del PIB, frente al 1,4% actual, ya que, según los objetivos, debería estar ya en el 2% y los acuerdos de Lisboa establecen ese nivel del 3% para el próximo año.

"Nos gustaría que en innovación invirtiéramos en España el 3% del PIB, esa es la clave del empleo que queremos", ha apostillado el líder de la patronal, quien también ha reclamado un "cambio profundo" en formación continua y dual de cara a los nuevos puestos de trabajo "verdes".

A este respecto, y ante la presencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que las empresas no quieren "dar clases", pero sí participar en la gobernanza, ya que conocen las "necesidades" del nuevo contexto, con un cambio "de arriba a abajo, y de abajo a arriba".