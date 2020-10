La CEOE augura que serán inevitables despidos en sectores como el turismo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que las empresas "no tienen ninguna vocación de despedir", pero ha augurado que será irremediable a medio plazo ajustes de plantilla en sectores como el turismo debido a la gravedad de la crisis.

Garamendi se ha referido a la perspectiva laboral ante la crisis durante su intervención en el II Foro La Toja, en Pontevedra, en un coloquio con su homólogo portugués, Antonio Saraiva, y el responsable de la Fundación Círculo de Economía, Antón Costas.

El presidente de la patronal ha valorado el acuerdo alcanzado con el Gobierno y los sindicatos sobre la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021, que mantiene las condiciones de fuerza mayor para algunas actividades especialmente perjudicadas.

Sin embargo, ha vaticinado que "muchas empresa van a caer" en los próximos meses y serán inevitables los despidos.

"Nadie quiere despedir, pero si vas a quebrar, no queda otra medida que hacer una reestructuración. En algunos sectores, nos guste o no nos guste, va a pasar", ha sostenido durante su intervención en el centro de convenciones de la isla pontevedresa.

Como ejemplo, Garamendi ha citado el caso de las agencias de viajes, de las que ha dicho que "están muy tocadas, tocadísimas", y que tendrán que ajustar sus plantillas porque será muy difícil que se recuperen antes de un año.

"No hay ninguna vocación de despidos, pero tengamos presente que vamos a pasar momentos complicados", ha insistido.

El presidente de la CEOE ha opinado que los sindicatos son conscientes de esta realidad, por lo que ha anticipado que tendrán que volver a sentarse para llegar a acuerdos en este terreno.

Garamendi ha afirmado que lo más importante para recuperar la normalidad económica es "la estabilidad institucional".

De ahí que haya reiterado su defensa de la Constitución y la Corona, tras los ataques recibidos por Felipe VI por parte de algunos ministros de Unidas Podemos, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"El rey que tenemos no es el de juego de tronos. Es un sistema que tenemos que defender, porque si no lo defendemos, esto no va a funcionar", ha advertido el dirigente de la patronal.

Garamendi ha intervenido en la primera jornada del Foro La Toja, que ha inaugurado esta tarde Felipe VI y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. EFE

