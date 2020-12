El centro vasco Tekniker desarrollará el primer generador eólico para Marte

El centro tecnológico vasco Tekniker liderará el proyecto Horace, que tiene por objetivo construir el primer generador eólico para su futuro uso en Marte como fuente secundaria de energía y solventar así el suministro en las extremas condiciones ambientales del planeta rojo, que registra tormentas de hasta seis meses de duración.

Miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Tekniker será el encargado de liderar y desarrollar el proyecto Horace (Triboelectric Energy Harvesting for Mars Exploration), una iniciativa que comenzará el próximo mes de enero, concluirá en junio de 2022 y estará financiada por la Agencia Espacial Europea.

El generador eólico para Marte será construido y testeado para su uso en las futuras misiones espaciales y constituye "un hito internacional que potencia la capacidad tecnológica espacial" de Tekniker y contribuye al posicionamiento de los centros vascos y del BRTA en la nueva carrera espacial, ha señalado el centro vasco en un comunicado.

El proyecto consiste en aprovechar el entorno y las condiciones ambientales de Marte para convertir la energía eólica en energía eléctrica y utilizarla como fuente energética auxiliar de las placas solares habituales en las expediciones al planeta rojo, cuando estas no produzcan energía debido a las tormentas marcianas.

La peculiaridad del sistema es que su funcionamiento se basará en un generador triboeléctrico, en lugar de los habituales electromagnéticos, con el objetivo de reducir peso y costes, según ha explicado el coordinador del sector espacial en Tekniker, Borja Pozo.

Para crear este demostrador, y que pueda operar eficientemente bajo las condiciones ambientales de Marte, "se desarrollarán materiales triboeléctricos avanzados que tengan una combinación de excelente rendimiento tribológico, mecánico y conductividad interfacial y densidad de generación de energía en esas condiciones extremas", añade el investigador.

Finalmente, el funcionamiento del prototipo se verificará y validará bajo varias condiciones atmosféricas en la cámara marciana de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Las conclusiones del testeo en un entorno de laboratorio servirán para definir y establecer una hoja de ruta de industrialización del modelo, que incluirá su calificación y posibles mejoras y limitaciones.

El proyecto está dirigido a la exploración marciana dentro de las líneas marcadas por la ESA, The Basic Technology Research Programme (TRP), The Mars Robotic Exploration Preparation (MREP) y The Human Exploration and Transportation.