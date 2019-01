Cellnex analizará cualquier posible operación en el negocio de torres de Telefónica y Vodafone en Reino Unido

El consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobías Martínez, ha manifestado que la compañía está obligada a analizar "seriamente" cualquier posible operación en torno a CTIL, la filial conjunta de torres de telecomunicaciones que tienen Telefónica y Vodafone en Reino Unido, en caso de que las operadoras decidan sacarla al mercado.

Telefónica y Vodafone anunciaron la pasada semana un pacto no vinculante destinado a reforzar su acuerdo para compartir redes en Reino Unido y en el marco del cual también analizarán en un futuro la forma de monetizar esta filial.

En los 'Tecnodesayunos de Ignacio del Castillo', Martínez ha señalado que la información sobre una salida al mercado de CTIL es muy reciente, pero ha admitido que, si finalmente esto ocurre, Cellnex "lógicamente" estará "obligada e interesada" en analizarlo seriamente.

En este sentido, ha reconocido que la actividad de la filial de infraestructuras de Telefónica y Vodafone en Reino Unido tiene "encaje estratégico" con la actividad de Cellnex, ya que cuenta con activos propios, una red de cobertura nacional y dos clientes con los que ya trabaja la compañía.

Asimismo, ha defendido que, dejando aparte todo lo relacionado con el Brexit, Reino Unido es un mercado "atractivo, muy dinámico y supercompetitivo", por lo que si Cellnex quiere construir una plataforma europea debe encontrar una "oportunidad" en el país, bien sea esta u otra.

"Es un poco pronto ahora. Si esta noticia que ha aparecido realmente va tomando cuerpo y acaba siendo un proceso de venta, Cellnex lo va a mirar con todo interés", ha incidido Martínez.

MONETIZAR ACTIVOS

Por su parte, el presidente de Lyntia, Eduardo Taulet, ha asegurado que una posible salida al mercado de CTIL sería una "solución estupenda" para monetizar las infraestructuras, dar una mayor eficiencia al gasto de capital y lograr una mayor rentabilidad de las redes, al mismo tiempo que encajaría con el escenario futuro que prevé para el mercado de redes.

Taulet ha incidido que el despliegue de las futuras redes de 5G no ofrecerá retornos si los operadores no comparten redes, ya que no tienen la misma capacidad de inversión en el pasado. En este contexto, ha remarcado que habrá que encontrar la receta para dotar al país de una infraestructura básica, pero con retornos para las empresas privadas.

En este sentido, ha defendido el papel de los operadores mayoristas y ha remarcado que la neutralidad es un activo muy positivo en este contexto. De hecho, ha apuntado que es posible evolucionar hacia un modelo en que los operadores minoristas no sean propietarios de la red, que ha dejado de ser un elemento diferencial entre compañías.

El director de Asterion Industrial Partners, Sebastián Urban-Muñoz, prevé que en los próximos años haya una coexistencia entre compartición de redes entre operadoras y la mayor presencia de operadores neutrales mientras se busca cuál es el modelo más óptimo para gestionar las infraestructuras.

A este respecto, ha apuntado que la teoría de la Unión Temporal de Empresas (UTEs) es "maravillosa", pero que en la práctica es "complicado" y de ahí los pocos ejemplos de éxito que existen. Así, ha apuntado que una unión de dos operadores suele ser asimétrica y que es muy complicado que tengan los mismo planes de futuro, por lo que combinarlos es difícil.

Por su parte, el consejero delegado de Cellnex también ha agregado que dos operadores compartiendo redes puede ayudar a reducir costes o mejorar las inversiones, pero no logra obtener todo el beneficio que ofrece la externalización de infraestructuras, como su monetización.