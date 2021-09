Cebrián ve una "crisis profunda" de los medios tradicionales y un "empobrecimiento" de la vida política y cultural

El periodista y escritor, Juan Luis Cebrián, ha sostenido que hay una "crisis profunda" de los medios tradicionales que han sido sustituidos por las plataformas de internet y un "empobrecimiento" de la vida política y cultural, pero que seguirán existiendo periodistas si se logra que la democracia sobreviva.

"Periodistas van a seguir existiendo si logramos que la democracia sobreviva, porque para generar una opinión pública se necesitan profesionales que apliquen criterios profesionales y no ideológicos y sectarios y que expliquen a la gente los hechos objetivos y no los subjetivos y también el contexto en el que se produce", ha resaltado Cebrián, para quien el futuro será "brillante" para los periodistas, aunque "se lo van a tener que ganar en una situación preocupante que va a durar todavía algunos años".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de impartir en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (UEx), en Badajoz, la conferencia inaugural del Curso académico 2021/2022, titulada 'El pianista en el burdel'.

Sobre dicha conferencia, ha adelantado que va a tratar de explicar que la sociedad digital supone una revolución cultural mayor que la que supuso la Imprenta, y que hay un cambio de civilización "absoluto" que afecta a toda la vida social y "mucho" a los medios de comunicación y al sistema democrático, dado que los medios de comunicación forman parte de la formación de la opinión pública, "que es básica para el sistema democrático".

En ese sentido, ha continuado, hay una "preocupación" de los periodistas profesionales de saber qué va a pasar con el periodismo profesional, cuando "ha desaparecido el sistema de financiación clásico que es la publicidad".

"Creo que vamos a tardar tiempo en aclarar la situación", ha sostenido, para agregar que la opinión pública "está cada vez más desconcertada, no sabe lo que es verdad y lo que es mentira", y que desconoce si existirán periódicos en papel o serán para los coleccionistas, aunque sí sostiene que la profesión del periodismo "no solo sobrevivirá, sino que será cada vez más importante, pero tardará años".

VARA REIVINDICA EL PERIODISMO

El acto ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del rector de la UEx, Antonio Hidalgo, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha explicado a los periodistas que quiere trasladar a los jóvenes universitarios periodistas un primer mensaje relativo a la pandemia de la Covid-19 y que se está "no" en el "fin" de la misma, "pero sí el principio del fin de una vida mucho más normalizada y que pasa necesariamente por asumir que hay que convivir con ella".

Una pandemia que ha cambiado costumbres, usos o la manera de relacionarnos con los demás, ha agregado, junto con que ya se estaba en internet, pero que la comunicación ha adquirido "una nueva dimensión" a través de las redes sociales.

En este contexto, Fernández Vara ha dicho que es de los que "reivindica el periodismo como el espacio en el que se diferencia no entre lo que es verdad y lo que es mentira, sino entre lo que es verdad y lo que no es verdad" y que suele decir en estos casos que cuanto más circulación de información haya más necesario es el periodismo, "porque no necesariamente la información siempre es verdad".

"Por eso yo no sólo reivindico el periodismo de noticias, sino el periodismo de investigación, el periodismo que es capaz de estar detrás de una noticia hasta que se descubre la verdad o cómo se puede analizar o interpretar un determinado hecho", ha concluido Vara, para quien en este momento "es más importante que nunca tener medios de comunicación libres y libertad de información".