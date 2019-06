El CDTI destaca el buen uso y control de sus ayudas financieras

El director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Javier Ponce, ha destacado este martes a Efe el buen uso y control que este organismo realiza de las millonarias ayudas financieras que concede anualmente.

Ponce, quien ha presentado una nueva línea de apoyo financiero en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha destacado el buen uso de estos fondos al ser preguntado por el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que cifra en 14.000 millones de euros las ayudas que las administraciones conceden anualmente sin rendición de cuentas.

"No he leído el informe de la AIReF, pero puedo asegurar que el CDTI es uno de los organismos que más número de auditorías y controles recibe, no sólo por la Intervención General del Estado sino por la Comisión Europea y otras organizaciones", ha declarado a Efe.

El CDTI "disfruta" de una "situación excelente en cuanto a nivel de control y seguridad en la adjudicación de fondos públicos" porque es "probablemente la única" organización de la Administración "que utiliza empleados públicos para el seguimiento y verificación de cada uno de los desembolsos que realiza", ha añadido.

Ponce ha explicado que, "antes de desembolsar cualquier euro", los empleados públicos del CDTI "visitan a las empresas" beneficiadas por sus ayudas, "chequean los desarrollos que han llevado a cabo en el lugar de realización y analizan los gastos" ejecutados.

Esta entidad, ha recordado, cuenta con un comité antifraude para identificar potenciales irregularidades en la gestión de las ayudas que concede.

Además del control financiero de sus desembolsos, el CDTI realiza también desde 2011 "entrevistas, encuestas y análisis estadísticos para identificar el impacto económico" de sus ayudas y las mejoras obtenidas gracias a ellas por las empresas beneficiadas en sus procesos de producción y venta de bienes y servicios.

"Los niveles de control del CDTI son relativamente buenos, con una continuidad permanente, lo que nos asegura la adjudicación y el desembolso de las ayudas sin ningún tipo de problemas", ha concluido.