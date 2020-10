CCOO y UGT piden una prestación extraordinaria por paro para quienes la consumieron en el estado de alarma

CCOO y UGT han pedido que se cree la prestación extraordinaria por desempleo que se recogía en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo para quienes consumieron sus prestaciones por paro durante el estado de alarma, según han señalado en un comunicado conjunto.

En concreto, la propuesta sindical pasa por que se reconozca un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma.

No obstante, el Gobierno rechazó esta idea por su coste (1.500 millones repartidos entre 2020 y 2022, según sindicatos) y ofreció la creación de un subsidio extraordinario para quienes hubiesen agotado sus prestaciones o subsidios por desempleo durante la pandemia (230.000 personas), que no fue aceptado por los agentes sociales.

Finalmente, se alcanzó un acuerdo que debía dar cobertura, al menos, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones con la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

Según señalan CCOO y UGT en el comunicado, también solicitaron en septiembre la apertura de la mesa de diálogo social para la reforma de la protección por desempleo para dar respuesta a los 1,6 millones de desempleados que ya no tenían prestación antes del estado de alarma.

"El Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de negociación", han apuntado ambos sindicatos, que han puesto de relieve lo urgente que es esta situación.

Tanto para CCOO como para UGT, "esta es una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTEs dirigidos a mantener y preservar el empleo y las empresas, donde el esfuerzo realizado por la sociedad española es innegable".

Los sindicatos ven "inaceptable la falta de sensibilidad" que el Gobierno está mostrando con los miles de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo y que han consumido protección por desempleo.

Asimismo, han dejado claro que "no van a caer en el error" de identificar la responsabilidad en cuestión de un ministerio o de otro. "Emplazamos al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con los reiterados compromisos y anuncios que en este sentido ha realizado. No hay razón económica, social y, desde luego, política, que justifique no resolver esta cuestión urgentemente", han remarcado.

Por último, han hecho hincapié en que es necesario también abordar "cuanto antes" la negociación de la reforma de la protección por desempleo para dar una respuesta "inmediata" al conjunto de parados que carecen de protección.

"La intención es no dejar a nadie atrás, eliminar los vacíos de cobertura en la protección por desempleo y que España no pague la factura aumentando las desigualdades tal y como sucedió en la anterior crisis económica", han incidido.