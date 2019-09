CCOO no prevé más demoras con el Imserso y pide a Cehat que retire su recurso

El sindicato CCOO espera que el programa de turismo social del Imserso se inicie en las fechas previstas después de que se haya desestimado el recurso interpuesto por MundoSenior, y pide a la patronal hotelera Cehat que retire el recurso al pliego de condiciones que presentó ante la Audiencia Nacional.

Tras la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de desestimar el recurso interpuesto por MundoSenior, participada por Viajes Halcón (Globalia) y Avoris (Barceló), contra el proceso de licitación de viajes del Imserso, el sindicato considera que ya no existen razones para que el programa de turismo social no se inicie en las fechas previstas.

Asimismo, confía en que a partir de esta resolución no haya más recursos y llama a la responsabilidad a la patronal hotelera Cehat, a quien pide que retire el recurso impuesto ante la Audiencia Nacional.

En este sentido, CCOO indica que no comparte los argumentos de las patronales a la hora de interponer estos recursos y entiende que los empresarios no tienen en cuenta que el programa cuenta con una financiación pública de 1.200 millones de euros para los próximos dos ejercicios, "sin la cual no existiría".

A este respecto, CCOO subraya que desde sus inicios el programa de turismo social se diseñó para que los hoteles se mantuvieran abiertos en invierno y que pudieran así cubrir los gastos en temporada baja, no para ganar dinero.

Según señala el sindicato, cada euro ha generado, al menos, 1,50 euros, y ha significado ahorro en prestaciones de desempleo e ingreso de cuotas por parte de la Seguridad Social, al tiempo que ha logrado un gasto de los turistas en servicios complementarios, como son la hostelería, los transportes o el comercio.

Por lo tanto, el sindicato considera que se trata de una buena inversión y que el programa forma parte de las políticas activas de empleo y señala, además, de que también contribuye a aminorar la estacionalidad turística en muchos destinos españoles para que éstos no se conviertan en "desiertos invernales".

El director general del Imserso, Manuel Martínez Domene, con quien se ha reunido este martes CCOO, ha apuntado a que continúan trabajando para que los contratos para la gestión del programa de turismo social se firmen a partir del 23 de septiembre, con el objetivo de que los usuarios puedan viajar a partir de la segunda quincena de octubre.