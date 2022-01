CCOO pide responsabilidad a los partidos y que respeten el diálogo social

El secretario de Juventud de CCOO, Andrià Junyent, ha pedido este jueves en Toledo "responsabilidad" a los partidos políticos, que respeten el diálogo social y voten a favor del decreto de la reforma laboral, ya que las condiciones que ponen para hacerlo algunas formaciones no son aplicables.

A preguntas de los periodistas sobre la postura que ha puesto de manifiesto ERC, de que no se cierra en banda a la reforma laboral aunque exige al Gobierno que incluya "cambios sustanciales", Junyent ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad", y ha considerado que "todos los partidos tienen derecho ha hacer sus reivindicaciones y no tenemos que decirles como hay que negociar las cuestiones, pero si respetar el marco del diálogo social".

Junyent ha considerado que "es importante reflexionar sobre el papel de las dos legitimidades que se abren en este proceso, una es la parlamentaria y la otra lo acordado entre los empresarios y en este caso los sindicatos mayoritarios".

"Desde CCOO llevamos semanas haciendo un llamamiento a la responsabilidad y al respeto de la otra legitimidad, nadie puede decir que nadie nos vota, se nos vota todos los días, hay elecciones sindicales igual que tienen los empresarios a través de sus organizaciones", ha dicho Junyent al ser preguntado sobre la postura de ERC y de otras formaciones como Bildu, BNG y la Cup, que piden que la reforma se tramite como proyecto de ley.

También piden que se incluyan cuestiones como la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos sobre los estatales, y que se recupere la indemnización por despido de 45 días, y respecto a esta cuestión, el secretario de Juventud de CCOO ha comentado que "quizás si el despido se toca, hay otros partidos que no votarían a favor, por ejemplo el PSOE".

En cuanto a la prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos, la CEOE ha dicho claramente que si se toca esta cuestión "se cae el acuerdo", ha recalcado Junyent.

En este sentido, ha apuntado que "no siempre sumar reivindicaciones significa sumar agentes", al tiempo que ha asegurado que en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos no aparece el despido, "es decir, que no es una materia que el Gobierno de coalición pactara tocar".

Y ha añadido que "es una reivindicación muy legítima de Esquerra y de otros partidos", pero no de otras formaciones cuyo voto se requiere para aprobar la reforma laboral la próxima semana.