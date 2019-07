CCOO insta a PSOE y Unidas Podemos a ser responsables y lograr un acuerdo

CCOO ha instado al PSOE y a Unidas Podemos a actuar con responsabilidad y altura de miras para lograr un acuerdo de Gobierno que permita una legislatura estable y ha avisado de que el electorado progresista "no entendería otro escenario".

En un comunicado, el sindicato afirma estar legitimado para hacer un llamamiento "a la cordura" para que ambas formaciones cierren un acuerdo programático y consensúen la composición del próximo Gobierno de España.

"Los acuerdos se buscan, no surgen. El electorado progresista, que se movilizó de manera ejemplar el 28 de abril, no entendería otro escenario", ha puntualizado CCOO que ha lamentado que la primera votación de investidura haya resultado fallida y no se haya llegado a un acuerdo para un Gobierno de coalición.

CCOO considera que tras unas negociaciones que "complejas y con posiciones de partida distantes y legítimas", se ha producido una primera votación en la que el PSOE solo ha contado con el apoyo del PRC, "por lo que la mayoría simple para lograr la investidura de Pedro Sánchez queda lejos".